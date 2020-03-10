Холанд – о Мбаппе: «Поражаюсь его рекордам. Безумие – то, чего он добился в этом возрасте»

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд высоко оценил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против парижан.

«Фантастический игрок. Мы впервые встретились, когда мы сыграли против друг друга в 1/8 финала. Безумный талант, феноменальный игрок. Поражаюсь его рекордам. Безумие – то, чего он добился в этом возрасте. Он отличный игрок», – заявил Холанд.