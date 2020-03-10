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    Холанд – о Мбаппе: «Поражаюсь его рекордам. Безумие – то, чего он добился в этом возрасте»

    Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд высоко оценил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против парижан.

    «Фантастический игрок. Мы впервые встретились, когда мы сыграли против друг друга в 1/8 финала. Безумный талант, феноменальный игрок. Поражаюсь его рекордам. Безумие – то, чего он добился в этом возрасте. Он отличный игрок», – заявил Холанд.

    • Матч «ПСЖ» – «Боруссия» состоится 11 марта, начало – в 23:00.
    • Первая игра между клубами завершилась победой дортмундцев со счетом 2:1.

    Источник: France Football

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    10.03.2020 07:27
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75241

      zigbert 10 марта, 18:26

      Возможно будущий обладатель ЗМ. Но у Холанда тоже может получится великолепная карьера.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +38196

      portero 10 марта, 11:11

      Команду может неудачно выбрал, зато деньжат приподнял.

      3
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