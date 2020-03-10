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  • Холанд – о Мбаппе: «Поражаюсь его рекордам. Безумие – то, чего он добился в этом возрасте»

Холанд – о Мбаппе: «Поражаюсь его рекордам. Безумие – то, чего он добился в этом возрасте»

10 марта 2020, 07:27
2

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд высоко оценил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против парижан.

«Фантастический игрок. Мы впервые встретились, когда мы сыграли против друг друга в 1/8 финала. Безумный талант, феноменальный игрок. Поражаюсь его рекордам. Безумие – то, чего он добился в этом возрасте. Он отличный игрок», – заявил Холанд.

  • Матч «ПСЖ» – «Боруссия» состоится 11 марта, начало – в 23:00.
  • Первая игра между клубами завершилась победой дортмундцев со счетом 2:1.

Источник: France Football
Лига чемпионов Боруссия Д ПСЖ Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг
Комментарии (2)
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portero
1583827895
Команду может неудачно выбрал, зато деньжат приподнял.
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zigbert
1583853961
Возможно будущий обладатель ЗМ. Но у Холанда тоже может получится великолепная карьера.
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