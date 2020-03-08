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  • Месси впервые в карьере получил желтую карточку в трех играх подряд

Месси впервые в карьере получил желтую карточку в трех играх подряд

8 марта 2020, 09:16
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил желтую карточку в матче 27-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» (1:0).

Аргентинец заработал предупреждение на 42-й минуте после подката под соперника.

Месси получил желтую карточку в третьей встрече подряд . До этого он был наказан в матчах с «Реалом» (0:2) и «Наполи» (1:1).

Форвард впервые в карьере получил желтую карточку в трех играх подряд.

  • Месси забил единственный гол в этом матче.
  • Он реализовал пенальти на 81-й минуте.

Источник: MisterChip
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
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Cules2013
1583661294
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