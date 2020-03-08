Месси впервые в карьере получил желтую карточку в трех играх подряд

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил желтую карточку в матче 27-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» (1:0).

Аргентинец заработал предупреждение на 42-й минуте после подката под соперника.

Месси получил желтую карточку в третьей встрече подряд . До этого он был наказан в матчах с «Реалом» (0:2) и «Наполи» (1:1).

Форвард впервые в карьере получил желтую карточку в трех играх подряд.