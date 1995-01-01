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    Месси впервые в карьере получил желтую карточку в трех играх подряд

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил желтую карточку в матче 27-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» (1:0).

    Аргентинец заработал предупреждение на 42-й минуте после подката под соперника.

    Месси получил желтую карточку в третьей встрече подряд . До этого он был наказан в матчах с «Реалом» (0:2) и «Наполи» (1:1).

    Форвард впервые в карьере получил желтую карточку в трех играх подряд.

    • Месси забил единственный гол в этом матче.
    • Он реализовал пенальти на 81-й минуте.

    Источник: MisterChip

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    Сегодня, 09:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2730

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не удивительно.
      Сдают нервы у Лео. Он должен получить , протащить , создать и забить .
      Нонсенс.

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