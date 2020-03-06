Месси – лучший игрок Ла Лиги в феврале

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам февраля.
В прошлом месяце аргентинец забил четыре мяча и сделал шесть ассистов в четырех матчах чемпионата Испании.
- Всего в текущем сезоне капитан «Барсы» отличился 23 голами и 16 результативными передачами в 30 играх во всех турнирах.
- Для Месси это вторая подобная награда в этой кампании – ранее он ее получал в ноябре.
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Источник: Официальный твиттер Ла Лиги