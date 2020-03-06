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Месси – лучший игрок Ла Лиги в феврале

6 марта 2020, 15:15
6

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам февраля.

В прошлом месяце аргентинец забил четыре мяча и сделал шесть ассистов в четырех матчах чемпионата Испании.

  • Всего в текущем сезоне капитан «Барсы» отличился 23 голами и 16 результативными передачами в 30 играх во всех турнирах.
  • Для Месси это вторая подобная награда в этой кампании – ранее он ее получал в ноябре.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер Ла Лиги
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (6)
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моэм
1583498857
Боюсь ,что даже когда Месси не будет в Ла Лиге , его автоматически будут назначать лучшим , потому что там больше нет никого...не знаю как кого , но меня при этом имени уже начинает подташнивать.
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LOKOfanatik19
1583499338
В марте давать за январь, норм **** )))) Щас люди не так прочтут и подумают за февраль и будут припоминать Классико.... Ведь там инопланетянин никак не запомнился(((
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DeStar
1583502353
ну а че нет, в январе он был хорош, у него и конкурентов сейчас малова-то.
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petr69
1583612625
В феврале? Фе-враль он и есть фе-враль
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nelez
1583614617
Как то уже много забивае с пенальти. Парень преврашается в пенисси.
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