Месси – лучший игрок Ла Лиги в феврале

Как то уже много забивае с пенальти. Парень преврашается в пенисси.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам февраля.
В прошлом месяце аргентинец забил четыре мяча и сделал шесть ассистов в четырех матчах чемпионата Испании.
- Всего в текущем сезоне капитан «Барсы» отличился 23 голами и 16 результативными передачами в 30 играх во всех турнирах.
- Для Месси это вторая подобная награда в этой кампании – ранее он ее получал в ноябре.
¡El jugador del @FCBarcelona_es Leo Messi es elegido Mejor Jugador del Mes de febrero en #LaLigaSantander!https://t.co/xrCt9qrOGv pic.twitter.com/8dbQ9NwHiy— LaLiga (@LaLiga) March 6, 2020