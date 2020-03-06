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    Месси – лучший игрок Ла Лиги в феврале

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам февраля.

    В прошлом месяце аргентинец забил четыре мяча и сделал шесть ассистов в четырех матчах чемпионата Испании.

    • Всего в текущем сезоне капитан «Барсы» отличился 23 голами и 16 результативными передачами в 30 играх во всех турнирах.
    • Для Месси это вторая подобная награда в этой кампании – ранее он ее получал в ноябре.

    Источник: Официальный твиттер Ла Лиги

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    06.03.2020 15:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +617

      nelez 7 марта 2020, 23:56

      Как то уже много забивае с пенальти. Парень преврашается в пенисси.

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 7 марта 2020, 23:23

      В феврале? Фе-враль он и есть фе-враль

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 6 марта 2020, 16:45

      ну а че нет, в январе он был хорош, у него и конкурентов сейчас малова-то.

      3
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      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 6 марта 2020, 15:55

      В марте давать за январь, норм **** )))) Щас люди не так прочтут и подумают за февраль и будут припоминать Классико.... Ведь там инопланетянин никак не запомнился(((

      3
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      Рейтинг: +2303

      моэм 6 марта 2020, 15:47

      Боюсь ,что даже когда Месси не будет в Ла Лиге , его автоматически будут назначать лучшим , потому что там больше нет никого...не знаю как кого , но меня при этом имени уже начинает подташнивать.

      -2
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      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 > моэм 6 марта 2020, 15:54

      Друг успокойся, в феврале будет не Месси я тебя уверяю.

      3
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