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  • Черчесов: «На заседании правления РФС мой новый контракт не обсуждали»

Черчесов: «На заседании правления РФС мой новый контракт не обсуждали»

4 марта 2020, 17:44

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после заседания правления РФС ответил на вопрос, поднималась ли тема продления его контракта.

«Новый контракт не обсуждали. Только подготовку к Евро», – сказал Черчесов, передает «Спорт-Экспресс».

Журналист Иван Карпов в своем телеграме добавил, что Черчесов покинул заседание попечительского совета РФС через полчаса после его начала.

«Контракт не обсуждали при нем. Но это не значит, что новое соглашение с главным тренером сборной России не обсуждают там прямо сейчас. Совет еще продолжается», – написал Карпов.

  • Ранее «Чемпионат» сообщил, что РФС согласовал контракт с Черчесовым до 2022 года.
  • Затем «Спорт-Экспресс» опроверг данную информацию, заявив о разногласиях между сторонами в финансовых аспектах.
  • Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.
  • Под его руководством команда заняла третье место в группе на Кубке конфедераций-2017, дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018 и досрочно вышла на Евро-2020.

Черчесов: «Мой контракт с РФС был автоматически продлен после выхода на Евро-2020»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
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