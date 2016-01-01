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    Черчесов: «На заседании правления РФС мой новый контракт не обсуждали»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после заседания правления РФС ответил на вопрос, поднималась ли тема продления его контракта.

    «Новый контракт не обсуждали. Только подготовку к Евро», – сказал Черчесов, передает «Спорт-Экспресс».

    Журналист Иван Карпов в своем телеграме добавил, что Черчесов покинул заседание попечительского совета РФС через полчаса после его начала.

    «Контракт не обсуждали при нем. Но это не значит, что новое соглашение с главным тренером сборной России не обсуждают там прямо сейчас. Совет еще продолжается», – написал Карпов.

    • Ранее «Чемпионат» сообщил, что РФС согласовал контракт с Черчесовым до 2022 года.
    • Затем «Спорт-Экспресс» опроверг данную информацию, заявив о разногласиях между сторонами в финансовых аспектах.
    • Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года.
    • Под его руководством команда заняла третье место в группе на Кубке конфедераций-2017, дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018 и досрочно вышла на Евро-2020.

    Черчесов: «Мой контракт с РФС был автоматически продлен после выхода на Евро-2020»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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