Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Линекер – после поражения «Ливерпуля» от «Челси»: «Клопп – на выход?»

    Экс-нападающий сборной Англии и спортивный эксперт Гари Линекер высказался о поражении «Ливерпуля» в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Челси» (0:2).

    «Ливерпуль» проиграл трижды в четырех играх. Клопп – на выход?» – написал Линекер.

    • Ранее «Ливерпуль» уступил в Мадриде «Атлетико» (0:1) в первой игре плей-офф Лиги чемпионов, а в прошлые выходные проиграл «Уотфорду» (0:3) в рамках АПЛ.
    • Подобная серия произошла с командой впервые с ноября 2014 года.

    Источник: Твиттер Гари Линекера

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:30
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2320

      Dgad 7 минут назад

      Три поражения в сезоне и уже на выход?) А то что он действующий обладать ЛЧ и лидирует в АПЛ с большим отрывом, который Ливер уже 19 лет не выигрывал это что? Говорящий рот....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6963

      mihail200606 8 минут назад

      Дурачок что ли..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      Бухбух 13 минут назад

      Как у какого-нибудь английского гранда начинается черная полоса, Линекер сразу же напоминает о себе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Старый хрен, решил хайпануть на троллинге...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1340

      ZENIT****** 1 час назад

      С хера ли!? В этом сезоне Ливер выдал огонь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Дима Цэ 1 час назад

      Бывают черные поосы. Ничего страшного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3981

      Добрый Бобер 1 час назад

      Рановато.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75004
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru