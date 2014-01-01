Линекер – после поражения «Ливерпуля» от «Челси»: «Клопп – на выход?»

Экс-нападающий сборной Англии и спортивный эксперт Гари Линекер высказался о поражении «Ливерпуля» в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Челси» (0:2).

«Ливерпуль» проиграл трижды в четырех играх. Клопп – на выход?» – написал Линекер.