Линекер – после поражения «Ливерпуля» от «Челси»: «Клопп – на выход?»

Три поражения в сезоне и уже на выход?) А то что он действующий обладать ЛЧ и лидирует в АПЛ с большим отрывом, который Ливер уже 19 лет не выигрывал это что? Говорящий рот....
Экс-нападающий сборной Англии и спортивный эксперт Гари Линекер высказался о поражении «Ливерпуля» в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Челси» (0:2).
«Ливерпуль» проиграл трижды в четырех играх. Клопп – на выход?» – написал Линекер.
- Ранее «Ливерпуль» уступил в Мадриде «Атлетико» (0:1) в первой игре плей-офф Лиги чемпионов, а в прошлые выходные проиграл «Уотфорду» (0:3) в рамках АПЛ.
- Подобная серия произошла с командой впервые с ноября 2014 года.