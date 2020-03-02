Сетьен: «Нужно отдать должное игрокам «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал поражение своей команды от «Реала» в матче 26-го тура Примеры.

«Думаю, мы хорошо провели первый тайм, а соперник – второй. Мы неплохо играли после перерыва, но начали допускать неточные передачи. Некоторые потери породили неопределeнность. Нужно поздравить «Реал» с победой.

Иногда нормально уступать в матче, когда ты пытаешься играть. Но когда противник так сильно прижимает тебя, становится трудно. Игроки «Реала» действовали очень интенсивно, нужно отдать им должное.

Нелегко одновременно обороняться и атаковать. Нам удалось выступить лучше в первом тайме, но затем мы допустили ряд ошибок, что породило неуверенность.

Месси – очень важный игрок. Но мы не должны быть одержимы им. Сегодня так совпало, что он не смог выиграть матч в одиночку.

Пока что это поражение не имеет большого значения. «Реал» впереди на одно очко, и все еще может измениться», – сказал Сетьен.

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