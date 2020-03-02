Зидан: «Против «Барселоны» нужно играть именно так – очень хорошо прессинговать»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 26-го тура Примеры против «Барселоны».

«Прекрасные ощущения. Первый тайм получился сложным, соответствуя уровню матча. Но второй был очень хорош: в нападении мы играли превосходно и, что важнее всего, прекрасно прессинговали. Против таких команд нужно играть именно так – очень хорошо прессинговать. Если дать «Барсе» играть, будешь бегать за мячом, и это действительно плохо.

Мы заслужили победу за все, что сделали – и в атаке, и в обороне. Это была сложная неделя, и у нас была возможность изменить это», – сказал Зидан.