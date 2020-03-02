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  • Зидан: «Против «Барселоны» нужно играть именно так – очень хорошо прессинговать»

Зидан: «Против «Барселоны» нужно играть именно так – очень хорошо прессинговать»

2 марта 2020, 06:55
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 26-го тура Примеры против «Барселоны».

«Прекрасные ощущения. Первый тайм получился сложным, соответствуя уровню матча. Но второй был очень хорош: в нападении мы играли превосходно и, что важнее всего, прекрасно прессинговали. Против таких команд нужно играть именно так – очень хорошо прессинговать. Если дать «Барсе» играть, будешь бегать за мячом, и это действительно плохо.

Мы заслужили победу за все, что сделали – и в атаке, и в обороне. Это была сложная неделя, и у нас была возможность изменить это», – сказал Зидан.

  • «Реал» обыграл «Барсу» со счетом 2:0 благодаря двум голам во втором тайме.
  • Победа позволила мадридцам вернуть лидерство в Примере.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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Maga Ingush
1583124660
Знал что из него выйдет хороший тренер, ум есть, характер есть, авторитет есть. Такие игррки как Зидан, Хави, Джеррард, Пирло, Лэмпард должны стать хорошими тренерами
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