Зидан: «Против «Барселоны» нужно играть именно так – очень хорошо прессинговать»

Знал что из него выйдет хороший тренер, ум есть, характер есть, авторитет есть. Такие игррки как Зидан, Хави, Джеррард, Пирло, Лэмпард должны стать хорошими тренерами
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 26-го тура Примеры против «Барселоны».
«Прекрасные ощущения. Первый тайм получился сложным, соответствуя уровню матча. Но второй был очень хорош: в нападении мы играли превосходно и, что важнее всего, прекрасно прессинговали. Против таких команд нужно играть именно так – очень хорошо прессинговать. Если дать «Барсе» играть, будешь бегать за мячом, и это действительно плохо.
Мы заслужили победу за все, что сделали – и в атаке, и в обороне. Это была сложная неделя, и у нас была возможность изменить это», – сказал Зидан.
- «Реал» обыграл «Барсу» со счетом 2:0 благодаря двум голам во втором тайме.
- Победа позволила мадридцам вернуть лидерство в Примере.