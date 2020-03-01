Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Зидан: «Против «Барселоны» нужно играть именно так – очень хорошо прессинговать»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 26-го тура Примеры против «Барселоны».

    «Прекрасные ощущения. Первый тайм получился сложным, соответствуя уровню матча. Но второй был очень хорош: в нападении мы играли превосходно и, что важнее всего, прекрасно прессинговали. Против таких команд нужно играть именно так – очень хорошо прессинговать. Если дать «Барсе» играть, будешь бегать за мячом, и это действительно плохо.

    Мы заслужили победу за все, что сделали – и в атаке, и в обороне. Это была сложная неделя, и у нас была возможность изменить это», – сказал Зидан.

    • «Реал» обыграл «Барсу» со счетом 2:0 благодаря двум голам во втором тайме.
    • Победа позволила мадридцам вернуть лидерство в Примере.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34

      Maga Ingush 2 часа назад

      Знал что из него выйдет хороший тренер, ум есть, характер есть, авторитет есть. Такие игррки как Зидан, Хави, Джеррард, Пирло, Лэмпард должны стать хорошими тренерами

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77177
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74919
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru