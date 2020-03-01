«Нет вообще ничего». Роналду в перерыве матча с «Лионом» раскритиковал партнеров

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подверг критике партнеров в перерыве первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (0:1). В кадр попал диалог португальца с Пауло Дибалой.
«Нас бросили впереди одних, нет поддержки. Нет подборов, вообще ничего», – выражал недовольство Роналду.
- Португалец уверен, что в ответном матче «Ювентус» исправит ситуацию.
- Ответная встреча состоится 17 марта.
- Для португальского нападающего игра в Лионе стала первой в 2020 году без забитого гола.
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Источник: твиттер CR7