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  • «Нет вообще ничего». Роналду в перерыве матча с «Лионом» раскритиковал партнеров

«Нет вообще ничего». Роналду в перерыве матча с «Лионом» раскритиковал партнеров

1 марта 2020, 11:47
3

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подверг критике партнеров в перерыве первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (0:1). В кадр попал диалог португальца с Пауло Дибалой.

«Нас бросили впереди одних, нет поддержки. Нет подборов, вообще ничего», – выражал недовольство Роналду.

  • Португалец уверен, что в ответном матче «Ювентус» исправит ситуацию.
  • Ответная встреча состоится 17 марта.
  • Для португальского нападающего игра в Лионе стала первой в 2020 году без забитого гола.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер CR7
Лига чемпионов Италия. Серия А Лион Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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Gothic_Spirit
1583055259
пока у руля сарри,так и будет
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Proker
1583058370
Вас просят атаковать,а защита курить бамбук в месте с тренером
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BellatrixBlack
1583084572
счет не 0:1, а 1:0 ибо победителями вышли хозяева. криша жалко, просто видимо сарри не слушает его не тренировках и вообще. в итоге юве играет в какую то херню под его руководством
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