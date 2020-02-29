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    «Нет вообще ничего». Роналду в перерыве матча с «Лионом» раскритиковал партнеров

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подверг критике партнеров в перерыве первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (0:1). В кадр попал диалог португальца с Пауло Дибалой.

    «Нас бросили впереди одних, нет поддержки. Нет подборов, вообще ничего», – выражал недовольство Роналду.

    • Португалец уверен, что в ответном матче «Ювентус» исправит ситуацию.
    • Ответная встреча состоится 17 марта.
    • Для португальского нападающего игра в Лионе стала первой в 2020 году без забитого гола.

    Источник: твиттер CR7

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +257

      Proker 1 час назад

      Вас просят атаковать,а защита курить бамбук в месте с тренером

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      Gothic_Spirit 2 часа назад

      пока у руля сарри,так и будет

      1
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