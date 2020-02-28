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    Роналду: «После поражения от «Лиона» в «Ювентусе» нет паники. Уверены, что все исправим»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мыслями о противостоянии с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    • В первом матче во Франции туринцы проиграли со счетом 0:1.
    • Ответная встреча состоится 17 марта.
    • Для португальского нападающего эта игра стала первой в 2020 году без забитого гола.

    «Не всегда в матче получается сделать то, что отрабатывалось на тренировках. В футболе бывают победы и поражения. В «Ювентусе» нет паники, никто не драматизирует ситуацию. Мы прибавляем и у меня есть уверенность, что команда исправит результат и пройдет дальше. В Лиге чемпионов возможно все, здесь всегда тяжело, но у нас остается ответная игра», – сказал Роналду.

    Роналду: «Ювентус» – «Интер» – это как «Барселона» – «Реал». Будет отличная игра против фантастической команды»

    Источник: AS

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