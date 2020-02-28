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  • Роналду: «Ювентус» – «Интер» – это как «Барселона» – «Реал». Будет отличная игра против фантастической команды»

Роналду: «Ювентус» – «Интер» – это как «Барселона» – «Реал». Будет отличная игра против фантастической команды»

28 февраля 2020, 21:50
2

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча 26-го тура Серии А против «Интера». Португалец сравнил эту игру с класико.

«Этот матч как «Барселона»«Реал». Будет отличная игра против фантастической команды. Нам грустно, что не будет болельщиков на игре, но наша задача остается прежней – победить. Неприятно выступать без зрителей, но их здоровье – приоритет. Уважаем решение играть без зрителей», – сказал Роналду.

  • Встреча пройдет при пустых трибунах ввиду карантина по коронавирусу.
  • Матч состоится 1 марта в 22:45 по Москве.
  • «Ювентус» лидирует в Серии А.

Источник: Sky Sport Italia
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Интер Реал Барселона Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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general.lizyukov
1582922595
Даже не рядом. От того Интера ничего не осталось.
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VVadic
1582922947
Это даже не Реал-Атлетико!
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