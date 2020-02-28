Роналду: «Ювентус» – «Интер» – это как «Барселона» – «Реал». Будет отличная игра против фантастической команды»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча 26-го тура Серии А против «Интера». Португалец сравнил эту игру с класико.

«Этот матч как «Барселона» – «Реал». Будет отличная игра против фантастической команды. Нам грустно, что не будет болельщиков на игре, но наша задача остается прежней – победить. Неприятно выступать без зрителей, но их здоровье – приоритет. Уважаем решение играть без зрителей», – сказал Роналду.