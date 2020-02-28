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    Роналду: «Ювентус» – «Интер» – это как «Барселона» – «Реал». Будет отличная игра против фантастической команды»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча 26-го тура Серии А против «Интера». Португалец сравнил эту игру с класико.

    «Этот матч как «Барселона»«Реал». Будет отличная игра против фантастической команды. Нам грустно, что не будет болельщиков на игре, но наша задача остается прежней – победить. Неприятно выступать без зрителей, но их здоровье – приоритет. Уважаем решение играть без зрителей», – сказал Роналду.

    • Встреча пройдет при пустых трибунах ввиду карантина по коронавирусу.
    • Матч состоится 1 марта в 22:45 по Москве.
    • «Ювентус» лидирует в Серии А.

    Источник: Sky Sport Italia

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