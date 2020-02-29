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  • «Фратрия» – игрокам «Спартака» перед дерби с «Динамо»: «Будьте готовы биться за ромбик на груди!»

«Фратрия» – игрокам «Спартака» перед дерби с «Динамо»: «Будьте готовы биться за ромбик на груди!»

29 февраля 2020, 11:36
9

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» обратилось к футболистам команды в преддверии дерби с «Динамо».

  • Матч состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.
  • «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» – восьмое.

«День матча настал. Сегодня в Москве пройдeт старейшее дерби – «Спартак» играет с «Динамо»! Красно-белые, от вас требуется полная мобилизация! Будьте внимательны и готовы биться за ромбик на груди! Вперeд, «Спартак», – говорится в публикации «Фратрии».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (9)
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alex1951
1582972378
Красивой игры не будет. Хотя статус игры весьма высок. Америки не открою - победит,тот,у кого крепче нервы ,кто совершит меньше ошибок...Цена одного гола весьма высока. На трибунах будет жарко.
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DOCTOR PENALTY
1582975470
Настолько мутная ситуация сейчас в Спартаке, что говорить ничего не хочется. Остаётся только верить, что недолго ждать осталось, когда закончатся федуновские коммерческие эксперименты.
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mihail200606
1582976448
Нынешнему составу Спартака этот ромбик до фонаря..
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Hektor 84
1582980189
Да и в конце концов они профессионалы! И должны отрабатывать не малое бабло которое им платят. Играть и биться на каждом участке поля. А не ходить пешком по полю как сонные мухи. В таких матчах надо стараться проявить себя. За такими матчами пристальное внимание скаутов. И стремиться попасть в команды выше уровнем, т е в Европу. И не сидеть в нашем пешеходном чемпе.
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ruded
1582981284
интересно, почему, этот же самый ромбик, когда он на машинах, осмеивают?
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