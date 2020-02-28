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    «Фратрия» – игрокам «Спартака» перед дерби с «Динамо»: «Будьте готовы биться за ромбик на груди!»

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» обратилось к футболистам команды в преддверии дерби с «Динамо».

    • Матч состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.
    • «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» – восьмое.

    «День матча настал. Сегодня в Москве пройдeт старейшее дерби – «Спартак» играет с «Динамо»! Красно-белые, от вас требуется полная мобилизация! Будьте внимательны и готовы биться за ромбик на груди! Вперeд, «Спартак», – говорится в публикации «Фратрии».

    Источник: Официальный твиттер «Фратрии»

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +192

      FROL001 1 час назад

      На мазутный проект нынче не модно ходить. Аутсайдер скоро отправится в Пердив.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1349

      serhio80 > FROL001 46 минут назад

      Да в курсе мы, что зенит к пердиву привык

      1
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      ...
      Рейтинг: +14

      Акита Токио > FROL001 35 минут назад

      Питернутый, уж помолчал бы

      0
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