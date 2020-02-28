«Фратрия» – игрокам «Спартака» перед дерби с «Динамо»: «Будьте готовы биться за ромбик на груди!»

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Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» обратилось к футболистам команды в преддверии дерби с «Динамо».
- Матч состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.
- «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» – восьмое.
«День матча настал. Сегодня в Москве пройдeт старейшее дерби – «Спартак» играет с «Динамо»! Красно-белые, от вас требуется полная мобилизация! Будьте внимательны и готовы биться за ромбик на груди! Вперeд, «Спартак», – говорится в публикации «Фратрии».
День матча насталСегодня в Москве пройдeт старейшее дерби – «Спартак» играет с «Динамо»!Красно-белые, от вас требуется полная мобилизация! Будьте внимательны и готовы биться за ромбик на груди!Вперeд, #Спартак! pic.twitter.com/OiybjT0jJt— Фратрия (@fratria) February 28, 2020