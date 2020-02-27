Гвардиола: «Мы пропустили, когда играли лучше, и забили, когда был лучше «Реал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы приехали с целью победить и сделали это. Но позади только первая часть противостояния. Если кто и может выйти из такого положения, то именно «Реал». Мы пропустили, когда играли лучше, и забили, когда был лучше «Реал». Это футбол. Помню четвертьфинальный матч на «Энфилде» несколько сезонов назад, когда мы играли невероятно, а каждый удар в створ соперника становился голом», – сказал Гвардиола.

«Сити» одержал волевую победу над «Реалом» со счетом 2:1.

Ответная встреча состоится 17 марта.

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