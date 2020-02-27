Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола: «Мы пропустили, когда играли лучше, и забили, когда был лучше «Реал»

Гвардиола: «Мы пропустили, когда играли лучше, и забили, когда был лучше «Реал»

27 февраля 2020, 09:47

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы приехали с целью победить и сделали это. Но позади только первая часть противостояния. Если кто и может выйти из такого положения, то именно «Реал». Мы пропустили, когда играли лучше, и забили, когда был лучше «Реал». Это футбол. Помню четвертьфинальный матч на «Энфилде» несколько сезонов назад, когда мы играли невероятно, а каждый удар в створ соперника становился голом», – сказал Гвардиола.

  • «Сити» одержал волевую победу над «Реалом» со счетом 2:1.
  • Ответная встреча состоится 17 марта.

Гвардиола стал лидером по числу побед в матчах плей-офф Лиги чемпионов среди тренеров

Гвардиола стал первым тренером, дважды победившим «Реал» в гостях в ЛЧ с разными командами

Источник: BBC
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+