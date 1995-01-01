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    Гвардиола: «Мы пропустили, когда играли лучше, и забили, когда был лучше «Реал»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    «Мы приехали с целью победить и сделали это. Но позади только первая часть противостояния. Если кто и может выйти из такого положения, то именно «Реал». Мы пропустили, когда играли лучше, и забили, когда был лучше «Реал». Это футбол. Помню четвертьфинальный матч на «Энфилде» несколько сезонов назад, когда мы играли невероятно, а каждый удар в створ соперника становился голом», – сказал Гвардиола.

    • «Сити» одержал волевую победу над «Реалом» со счетом 2:1.
    • Ответная встреча состоится 17 марта.

    Гвардиола стал лидером по числу побед в матчах плей-офф Лиги чемпионов среди тренеров

    Гвардиола стал первым тренером, дважды победившим «Реал» в гостях в ЛЧ с разными командами

    Источник: BBC

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