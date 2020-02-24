Игрокам «Барсы» в самолете измерили температуру перед прибытием в Неаполь

Футболисты и персонал «Барселоны» прошли температурный тест в самолете перед приземлением в Неаполе, сообщает AS.

Меры безопасности связаны со вспышкой коронавируса в Италии. В Неаполе зафиксировано два случая заболевания Covid-19.

Сегодня вечером каталонская команда прибыла на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».

«Наполи» примет «Барселону» 25 февраля, начало встречи – в 23:00 мск.

Football Italia: Правительство Италии решило проводить все матчи при пустых трибунах из-за короновируса