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    Игрокам «Барсы» в самолете измерили температуру перед прибытием в Неаполь

    Футболисты и персонал «Барселоны» прошли температурный тест в самолете перед приземлением в Неаполе, сообщает AS.

    Меры безопасности связаны со вспышкой коронавируса в Италии. В Неаполе зафиксировано два случая заболевания Covid-19.

    • Сегодня вечером каталонская команда прибыла на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».
    • «Наполи» примет «Барселону» 25 февраля, начало встречи – в 23:00 мск.

    Football Italia: Правительство Италии решило проводить все матчи при пустых трибунах из-за короновируса

    Источник: AS

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      arolsen 1 час назад

      Заработок на стaвках -> infostavka.ru

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