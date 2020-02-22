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    Гвардиола – о матче с «Реалом»: «Встретимся с королями, постараемся получить удовольствие»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча состоится на следующей неделе.

    «В рамках подготовки к «Реалу» мы провели два хороших матча, она проходит здорово. Мы встретились с крепкими соперниками. Теперь предстоит встреча с королями Лиги чемпионов. Постараемся получить удовольствие и сыграть в своем стиле», – цитирует Гвардиолу ВВС.

    • Обе команды в своих чемпионатах занимают второе место.
    • В последнем противостоянии команд в плей-офф Лиги чемпионов победил «Реал» (полуфинал сезона-2015/16).
    • Матч состоится 26 февраля.

    Источник: ВВС

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    22.02.2020 23:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1630

      Борат 51 минуту назад

      Удачи сити, должны выносить сливочную клоаку!
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +917

      FENIX-SL 1 час назад

      во что превратился футбол
      ГДЕ ТАКИЕ ПРАВИЛА ВЫ ВИДЕЛИ В ФИФЕ?!!!!!!!!!

      0
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