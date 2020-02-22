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  • Гвардиола – о матче с «Реалом»: «Встретимся с королями, постараемся получить удовольствие»

Гвардиола – о матче с «Реалом»: «Встретимся с королями, постараемся получить удовольствие»

22 февраля 2020, 23:13

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча состоится на следующей неделе.

«В рамках подготовки к «Реалу» мы провели два хороших матча, она проходит здорово. Мы встретились с крепкими соперниками. Теперь предстоит встреча с королями Лиги чемпионов. Постараемся получить удовольствие и сыграть в своем стиле», – цитирует Гвардиолу ВВС.

  • Обе команды в своих чемпионатах занимают второе место.
  • В последнем противостоянии команд в плей-офф Лиги чемпионов победил «Реал» (полуфинал сезона-2015/16).
  • Матч состоится 26 февраля.

Источник: ВВС
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Реал Гвардиола Хосеп
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