Гвардиола – о матче с «Реалом»: «Встретимся с королями, постараемся получить удовольствие»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча состоится на следующей неделе.

«В рамках подготовки к «Реалу» мы провели два хороших матча, она проходит здорово. Мы встретились с крепкими соперниками. Теперь предстоит встреча с королями Лиги чемпионов. Постараемся получить удовольствие и сыграть в своем стиле», – цитирует Гвардиолу ВВС.