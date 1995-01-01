ФИФА обновила рейтинг сборных. Россия осталась на 38-м месте

Сборная России заняла 38-ю строчку в обновленном рейтинге ФИФА.

В активе национальной команды 1470 очков, как и в предыдущем рейтинге, в котором Россия также была на 38-м месте. Первое место сохранила за собой сборная Бельгии. На втором месте находится Франция, третью строчку занимает Бразилия.

Сборная Уэльса, с которой россияне встретятся на Евро-2020, опустилась с 22-й на 23-ю позицию. Парагвай откатился на 41-е место, а Гана поднялась на 46-е.