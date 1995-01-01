Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    ФИФА обновила рейтинг сборных. Россия осталась на 38-м месте

    Сборная России заняла 38-ю строчку в обновленном рейтинге ФИФА.

    В активе национальной команды 1470 очков, как и в предыдущем рейтинге, в котором Россия также была на 38-м месте. Первое место сохранила за собой сборная Бельгии. На втором месте находится Франция, третью строчку занимает Бразилия.

    Сборная Уэльса, с которой россияне встретятся на Евро-2020, опустилась с 22-й на 23-ю позицию. Парагвай откатился на 41-е место, а Гана поднялась на 46-е.

    Источник: сайт ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:46
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +561

      Makaweli 9 минут назад

      За какие заслуги Бельгия на 1 месте? ААнглия на 4 месте?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15613

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Ну как же так? У нас космический тренер, небывалые успехи, есть железный как дерево форвард за целых 234 млн (правда его посылают куда-то далеко... ну да ладно)…. И только 38 место... Обидно, понимаешь... *****!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74664
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru