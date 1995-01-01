Гвардиола: «Я останусь в «Манчестер Сити», что бы ни случилось»

кто же от жирного пирога добровольно отползает...а трофеи-это дело наживное.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола исключил уход из клуба по собственной инициативе.
«Я абсолютно точно останусь, если меня не уволят. Во-первых, я сам этого хочу. Это нечто особенное – больше, чем контракт. Я уже говорил и повторю, что хочу остаться и поддерживать клуб на этом уровне как можно дольше.
Останусь ли я, если нас переведут в Лигу 2? А почему я должен уходить? Я ведь говорил, что люблю этот клуб, мне все нравится здесь, почему я должен уйти? Я буду здесь в следующем сезоне, что бы ни случилось», – сказал Гвардиола.
- Контракт тренера с «Сити» рассчитан до конца сезона-2020/21.
- Гвардиола возглавляет команду с 2016 года.
- В его активе уже семь выигранных трофеев.