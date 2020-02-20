Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола: «Я останусь в «Манчестер Сити», что бы ни случилось»

Гвардиола: «Я останусь в «Манчестер Сити», что бы ни случилось»

20 февраля 2020, 08:54
3

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола исключил уход из клуба по собственной инициативе.

«Я абсолютно точно останусь, если меня не уволят. Во-первых, я сам этого хочу. Это нечто особенное – больше, чем контракт. Я уже говорил и повторю, что хочу остаться и поддерживать клуб на этом уровне как можно дольше.

Останусь ли я, если нас переведут в Лигу 2? А почему я должен уходить? Я ведь говорил, что люблю этот клуб, мне все нравится здесь, почему я должен уйти? Я буду здесь в следующем сезоне, что бы ни случилось», – сказал Гвардиола.

  • Контракт тренера с «Сити» рассчитан до конца сезона-2020/21.
  • Гвардиола возглавляет команду с 2016 года.
  • В его активе уже семь выигранных трофеев.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
koli4ka
1582178908
кто же от жирного пирога добровольно отползает...а трофеи-это дело наживное.
Ответить
Cules2013
1582182882
Хм... Посмотрим чем это всё окончится. Как и говорилось ранее, на момент апелляции решение по санкциям к Сити будет приостановлено. А апелляция затянется надолго, поэтому ооочень большой шанс, что новый сезон Сити начнёт в АПЛ и ЛЧ. А вот уже через год-два, может и будет окончательный вердикт по делу. Такие вот разбирательства за пару месяцев не проходят. Не думаю, что в ближайшее время статусу Сити что-то реально угрожает.
Ответить
серега кашин
1582185541
посмотрим как летом пеп заговорит
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+