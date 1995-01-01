Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Гвардиола: «Я останусь в «Манчестер Сити», что бы ни случилось»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола исключил уход из клуба по собственной инициативе.

    «Я абсолютно точно останусь, если меня не уволят. Во-первых, я сам этого хочу. Это нечто особенное – больше, чем контракт. Я уже говорил и повторю, что хочу остаться и поддерживать клуб на этом уровне как можно дольше.

    Останусь ли я, если нас переведут в Лигу 2? А почему я должен уходить? Я ведь говорил, что люблю этот клуб, мне все нравится здесь, почему я должен уйти? Я буду здесь в следующем сезоне, что бы ни случилось», – сказал Гвардиола.

    • Контракт тренера с «Сити» рассчитан до конца сезона-2020/21.
    • Гвардиола возглавляет команду с 2016 года.
    • В его активе уже семь выигранных трофеев.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:54
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1175

      koli4ka 21 минуту назад

      кто же от жирного пирога добровольно отползает...а трофеи-это дело наживное.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74664
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru