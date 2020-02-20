Гвардиола: «Я останусь в «Манчестер Сити», что бы ни случилось»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола исключил уход из клуба по собственной инициативе.

«Я абсолютно точно останусь, если меня не уволят. Во-первых, я сам этого хочу. Это нечто особенное – больше, чем контракт. Я уже говорил и повторю, что хочу остаться и поддерживать клуб на этом уровне как можно дольше.

Останусь ли я, если нас переведут в Лигу 2? А почему я должен уходить? Я ведь говорил, что люблю этот клуб, мне все нравится здесь, почему я должен уйти? Я буду здесь в следующем сезоне, что бы ни случилось», – сказал Гвардиола.