Невилл: «УЕФА будет отчаянно болеть за «Реал» в матчах против «Манчестер Сити»

сити некуда отступать, должны выносить физрука и его сливочную клоаку в одну калитку !
гы-гы
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал новость о дисквалификации «Манчестер Сити» из еврокубков на ближайшие два года.
«Уверен, что «Манчестер Сити» выправит ситуацию с финансовым фэйр-плей в свою пользу. УЕФА вряд ли сможет бодаться с огромным количеством юристов. Я не верю в них вообще и считаю, что это безнадежная организация, которая просто применяет беспорядочные дисциплинарные санкции. «Манчестер Сити» выиграет у них суд.
УЕФА будет отчаянно болеть за «Реал» в матчах против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вы можете себе представить, чтобы УЕФА отдал кубок в Стамбуле игроку «Манчестер Сити»?
Я думаю, что УЕФА нужно вывести «Сити» из еврокубка прямо сейчас, либо оставить это решение до конца сезона», – заявил Невилл.
- Англичанам инкриминируют то, что клуб завышал сведения о спонсорских доходах в течение 2012-2016 годов.
- Помимо пропуска еврокубков сезона-2020/21 и сезона-2021/22, на манчестерцев наложили штраф в размере 30 миллионов евро.