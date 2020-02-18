Невилл: «УЕФА будет отчаянно болеть за «Реал» в матчах против «Манчестер Сити»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал новость о дисквалификации «Манчестер Сити» из еврокубков на ближайшие два года.

«Уверен, что «Манчестер Сити» выправит ситуацию с финансовым фэйр-плей в свою пользу. УЕФА вряд ли сможет бодаться с огромным количеством юристов. Я не верю в них вообще и считаю, что это безнадежная организация, которая просто применяет беспорядочные дисциплинарные санкции. «Манчестер Сити» выиграет у них суд.

УЕФА будет отчаянно болеть за «Реал» в матчах против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вы можете себе представить, чтобы УЕФА отдал кубок в Стамбуле игроку «Манчестер Сити»?

Я думаю, что УЕФА нужно вывести «Сити» из еврокубка прямо сейчас, либо оставить это решение до конца сезона», – заявил Невилл.