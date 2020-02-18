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Невилл: «УЕФА будет отчаянно болеть за «Реал» в матчах против «Манчестер Сити»

18 февраля 2020, 11:51
3

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал новость о дисквалификации «Манчестер Сити» из еврокубков на ближайшие два года.

«Уверен, что «Манчестер Сити» выправит ситуацию с финансовым фэйр-плей в свою пользу. УЕФА вряд ли сможет бодаться с огромным количеством юристов. Я не верю в них вообще и считаю, что это безнадежная организация, которая просто применяет беспорядочные дисциплинарные санкции. «Манчестер Сити» выиграет у них суд.

УЕФА будет отчаянно болеть за «Реал» в матчах против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вы можете себе представить, чтобы УЕФА отдал кубок в Стамбуле игроку «Манчестер Сити»?

Я думаю, что УЕФА нужно вывести «Сити» из еврокубка прямо сейчас, либо оставить это решение до конца сезона», – заявил Невилл.

  • Англичанам инкриминируют то, что клуб завышал сведения о спонсорских доходах в течение 2012-2016 годов.
  • Помимо пропуска еврокубков сезона-2020/21 и сезона-2021/22, на манчестерцев наложили штраф в размере 30 миллионов евро.

Источник: Sky Sports
Манчестер Сити
Комментарии (3)
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Rus9I
1582019824
Надеюсь Сити даст бой, пройдет дальше! Вся эта ситуация с баном, выглядит как то подло.
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koli4ka
1582024832
Пэп должен вывернуть все органы своим подопечным на изнанку,но Реалку проходить, если не мытьем,так катанием...на кону его профессиональный мировой уровень!!!
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