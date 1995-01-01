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    Невилл: «УЕФА будет отчаянно болеть за «Реал» в матчах против «Манчестер Сити»

    Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал новость о дисквалификации «Манчестер Сити» из еврокубков на ближайшие два года.

    «Уверен, что «Манчестер Сити» выправит ситуацию с финансовым фэйр-плей в свою пользу. УЕФА вряд ли сможет бодаться с огромным количеством юристов. Я не верю в них вообще и считаю, что это безнадежная организация, которая просто применяет беспорядочные дисциплинарные санкции. «Манчестер Сити» выиграет у них суд.

    УЕФА будет отчаянно болеть за «Реал» в матчах против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вы можете себе представить, чтобы УЕФА отдал кубок в Стамбуле игроку «Манчестер Сити»?

    Я думаю, что УЕФА нужно вывести «Сити» из еврокубка прямо сейчас, либо оставить это решение до конца сезона», – заявил Невилл.

    • Англичанам инкриминируют то, что клуб завышал сведения о спонсорских доходах в течение 2012-2016 годов.
    • Помимо пропуска еврокубков сезона-2020/21 и сезона-2021/22, на манчестерцев наложили штраф в размере 30 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1666

      Борат 12 минут назад

      сити некуда отступать, должны выносить физрука и его сливочную клоаку в одну калитку !
      гы-гы

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