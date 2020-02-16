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  • Гвардиола – игрокам: «Должны показать всем, что «Сити» – это не про деньги, а про талант»

Гвардиола – игрокам: «Должны показать всем, что «Сити» – это не про деньги, а про талант»

16 февраля 2020, 22:44
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел встречу с футболистами после отстранения команды от еврокубков.

«Теперь мы должны показать всем, что «Манчестер Сити» – это не про деньги, а про талант», – сказал Гвардиола игрокам на базе клуба.

  • «Сити» отстранили от еврокубков на два сезона в связи с нарушениями норм финансового фэйр-плей.
  • Манчестерцы будут обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

The Times: «Манчестер Сити» заверил игроков, что имеет неопровержимые доказательства перед обжалованием отстранения от еврокубков

Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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Red-Green_fan
1581890321
Ну вот когда команда разбежится у Пепа, тогда он и докажет "про талант".
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1581916799
Да куда она разбежится? Подняли шум на ровном месте, игроки поуходят, будто Сити как Ювентус во вторую лигу отправили. Сити один из самых стабильных клубов в мире, играет в лучшей лиге мира, куда уходить? Лига Чемпионов? Ну это минус конечно, но это же не ПСЖ, которое без ЛЧ останется в одиночку играться в своей песочнице, Сити играет в АПЛ.
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