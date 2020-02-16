Гвардиола – игрокам: «Должны показать всем, что «Сити» – это не про деньги, а про талант»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел встречу с футболистами после отстранения команды от еврокубков.

«Теперь мы должны показать всем, что «Манчестер Сити» – это не про деньги, а про талант», – сказал Гвардиола игрокам на базе клуба.

«Сити» отстранили от еврокубков на два сезона в связи с нарушениями норм финансового фэйр-плей.

Манчестерцы будут обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

The Times: «Манчестер Сити» заверил игроков, что имеет неопровержимые доказательства перед обжалованием отстранения от еврокубков