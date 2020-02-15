Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клопп: «Отрыв «Ливерпуля» в таблице безумен, я не понимаю его»

Клопп: «Отрыв «Ливерпуля» в таблице безумен, я не понимаю его»

15 февраля 2020, 23:58
3

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 26-го тура АПЛ против «Норвича» (1:0) оценил отрыв команды от второго места в таблице. Преимущество ливерпульцев составляет 25 очков.

«Этот отрыв безумен, я действительно не понимаю его. Раньше такого со мной не было. Это замечательно.

Ввиду многих факторов игра в Норвиче была непростой. Мы могли быть более результативными. Садио Мане помог нам выиграть. Футболисты получали удовольствие от процесса», – считает немец.

  • «Ливерпулю» осталось пять побед до титула.
  • На следующей неделе англичане сыграют с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
  • «Ливерпуль» ни разу в истории не брал АПЛ.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kopo6ok22
1581804117
Баночку, конечно, Мане положил невероятную... прием и обработка- космос!
Ответить
mihail200606
1581837091
Я тоже не понимаю, не верится, но рад) не думал, что мс отвалится так рано..
Ответить
афоня72
1581862624
Радуйся!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+