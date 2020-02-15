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    Клопп: «Отрыв «Ливерпуля» в таблице безумен, я не понимаю его»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 26-го тура АПЛ против «Норвича» (1:0) оценил отрыв команды от второго места в таблице. Преимущество ливерпульцев составляет 25 очков.

    «Этот отрыв безумен, я действительно не понимаю его. Раньше такого со мной не было. Это замечательно.

    Ввиду многих факторов игра в Норвиче была непростой. Мы могли быть более результативными. Садио Мане помог нам выиграть. Футболисты получали удовольствие от процесса», – считает немец.

    • «Ливерпулю» осталось пять побед до титула.
    • На следующей неделе англичане сыграют с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
    • «Ливерпуль» ни разу в истории не брал АПЛ.

    Источник: Sky Sports

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    15.02.2020 23:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +38

      Kopo6ok22 14 минут назад

      Баночку, конечно, Мане положил невероятную... прием и обработка- космос!

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