Клопп: «Отрыв «Ливерпуля» в таблице безумен, я не понимаю его»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 26-го тура АПЛ против «Норвича» (1:0) оценил отрыв команды от второго места в таблице. Преимущество ливерпульцев составляет 25 очков.

«Этот отрыв безумен, я действительно не понимаю его. Раньше такого со мной не было. Это замечательно.

Ввиду многих факторов игра в Норвиче была непростой. Мы могли быть более результативными. Садио Мане помог нам выиграть. Футболисты получали удовольствие от процесса», – считает немец.