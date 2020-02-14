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  • Если «Сити» финиширует в топ-четыре АПЛ, то путевку в ЛЧ на следующий сезон получит пятая команда. Сейчас это «Шеффилд Юнайтед»

Если «Сити» финиширует в топ-четыре АПЛ, то путевку в ЛЧ на следующий сезон получит пятая команда. Сейчас это «Шеффилд Юнайтед»

14 февраля 2020, 22:26

Англия сохранит четыре команды в Лиге чемпионов на следующий сезон, несмотря на дисквалификацию «Манчестер Сити». Если команда попадет в лигочемпионскую четверку по итогам текущего чемпионата, то путевку в главный еврокубок получит пятое место.

Сейчас пятую строчку занимает выходец из Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед», а «Сити» идет вторым.

  • Манчестерцы будут обжаловать еврокубковую дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
  • «Сити» обвинили в подложных сведениях о спонсорских доходах – их завышали.
  • В 1/8 финала текущей Лиги чемпионов «Сити» сыграет с «Реалом».

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед
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