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    Если «Сити» финиширует в топ-четыре АПЛ, то путевку в ЛЧ на следующий сезон получит пятая команда. Сейчас это «Шеффилд Юнайтед»

    Англия сохранит четыре команды в Лиге чемпионов на следующий сезон, несмотря на дисквалификацию «Манчестер Сити». Если команда попадет в лигочемпионскую четверку по итогам текущего чемпионата, то путевку в главный еврокубок получит пятое место.

    Сейчас пятую строчку занимает выходец из Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед», а «Сити» идет вторым.

    • Манчестерцы будут обжаловать еврокубковую дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
    • «Сити» обвинили в подложных сведениях о спонсорских доходах – их завышали.
    • В 1/8 финала текущей Лиги чемпионов «Сити» сыграет с «Реалом».

    Источник: «Чемпионат»

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