Если «Сити» финиширует в топ-четыре АПЛ, то путевку в ЛЧ на следующий сезон получит пятая команда. Сейчас это «Шеффилд Юнайтед»

Англия сохранит четыре команды в Лиге чемпионов на следующий сезон, несмотря на дисквалификацию «Манчестер Сити». Если команда попадет в лигочемпионскую четверку по итогам текущего чемпионата, то путевку в главный еврокубок получит пятое место.
Сейчас пятую строчку занимает выходец из Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед», а «Сити» идет вторым.
- Манчестерцы будут обжаловать еврокубковую дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
- «Сити» обвинили в подложных сведениях о спонсорских доходах – их завышали.
- В 1/8 финала текущей Лиги чемпионов «Сити» сыграет с «Реалом».
Источник: «Чемпионат»