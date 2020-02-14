Если «Сити» финиширует в топ-четыре АПЛ, то путевку в ЛЧ на следующий сезон получит пятая команда. Сейчас это «Шеффилд Юнайтед»

Англия сохранит четыре команды в Лиге чемпионов на следующий сезон, несмотря на дисквалификацию «Манчестер Сити». Если команда попадет в лигочемпионскую четверку по итогам текущего чемпионата, то путевку в главный еврокубок получит пятое место.

Сейчас пятую строчку занимает выходец из Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед», а «Сити» идет вторым.