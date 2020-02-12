Мы починили минусы в комментариях «Бомбардира»

Вы много жаловались на проблемы с минусами. Мы временно отключили их (на пять дней) и во всем разобрались.

Итоги:

• Некоторые пользователи создавали фейковые аккаунты, чтобы минусовать с них других пользователей. Мы выявили около 2500 таких ботов за последний месяц и удалили их. Будем постепенно находить остальных ботов – и удалять их тоже.

• Мы удалили все комментарии от таких профилей, а также обнулили все поставленные ими минусы.

• Напоминание: чтобы ставить минусы, ваш рейтинг должен быть не ниже +50. Если он упадет ниже – функция минусов отключится. Это нужно, чтобы защититься от новосозданных ботов.

• При регистрации или входе в профиль иногда вы будете видеть капчу-проверку (это один лишний клик). Он тоже нужен, чтобы помешать спамерам.

Спасибо, что рассказываете нам о проблемах в комментариях. Если у вас есть вопросы или другие жалобы, оставляйте их под этим текстом.

Мы вас любим.