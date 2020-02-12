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Мы починили минусы в комментариях «Бомбардира»

12 февраля 2020, 19:13
72

Вы много жаловались на проблемы с минусами. Мы временно отключили их (на пять дней) и во всем разобрались.

Итоги:

• Некоторые пользователи создавали фейковые аккаунты, чтобы минусовать с них других пользователей. Мы выявили около 2500 таких ботов за последний месяц и удалили их. Будем постепенно находить остальных ботов – и удалять их тоже.

• Мы удалили все комментарии от таких профилей, а также обнулили все поставленные ими минусы.

• Напоминание: чтобы ставить минусы, ваш рейтинг должен быть не ниже +50. Если он упадет ниже – функция минусов отключится. Это нужно, чтобы защититься от новосозданных ботов.

• При регистрации или входе в профиль иногда вы будете видеть капчу-проверку (это один лишний клик). Он тоже нужен, чтобы помешать спамерам.

Спасибо, что рассказываете нам о проблемах в комментариях. Если у вас есть вопросы или другие жалобы, оставляйте их под этим текстом.

Мы вас любим.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (72)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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lordmrv
1581524472
Введите штрафы за мат, за личные оскорбления по -100 например.
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gor77
1581525302
Бомбардир. А система "Ctrl+Enter" работает или нет? Если ошибки в текстах ваш стиль, то вопросов нет.
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RotBerg
1581526558
Мясные ликуют, минусы вернулись)))вперееед!)))
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ivany4
1581532079
Хорошо что починили минуса. Спасибо. Но лучше, если вы сами будете следить за сайтом, и удалять неадекватных посетителей. Ну или, хотя бы, по предложению постоянных пользователей.
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DeStar
1581586141
ну хоть что-то , молодцы. только эти боты пачками друг другу будут +50 делать и потом всех минусовать, но ладно, потом можно будет и поднять до +100 минимум к примеру, а лучше просто следить и реагировать на жалобы обитателей
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O-Z
1581589588
Вся жизнь чтоль на этих минусах помешана. Не проще забить на это. Дебилы будут везде их жизнь уже наказала, а спамеров просто вовремя банить. А не вычислять спустя сколько то лет.
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Снег
1581614927
Если ещё уберёте украинских выпускающих редакторов с их хохляцкими оборотами речи, будет совсем комфортно. Удачи!
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kazak161
1581618237
Предлагаю блокировать самих себя на сутки, иной раз ярость в словах выходит аж кушать не хочется, а нет правда матка наружу лезет!
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kazak161
1581621206
Что делать что делать!, *** муравью приделать! Предлагаю жить без штрафов, и так все достало! давайте писать как было, укропов ***** а чр для нас!
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kazak161
1581622445
8-904 -502-39 -83
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