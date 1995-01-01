Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Мы починили минусы в комментариях «Бомбардира»

    Вы много жаловались на проблемы с минусами. Мы временно отключили их (на пять дней) и во всем разобрались.

    Итоги:

    • Некоторые пользователи создавали фейковые аккаунты, чтобы минусовать с них других пользователей. Мы выявили около 2500 таких ботов за последний месяц и удалили их. Будем постепенно находить остальных ботов – и удалять их тоже.

    • Мы удалили все комментарии от таких профилей, а также обнулили все поставленные ими минусы.

    • Напоминание: чтобы ставить минусы, ваш рейтинг должен быть не ниже +50. Если он упадет ниже – функция минусов отключится. Это нужно, чтобы защититься от новосозданных ботов.

    • При регистрации или входе в профиль иногда вы будете видеть капчу-проверку (это один лишний клик). Он тоже нужен, чтобы помешать спамерам.

    Спасибо, что рассказываете нам о проблемах в комментариях. Если у вас есть вопросы или другие жалобы, оставляйте их под этим текстом.

    Мы вас любим.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:13
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8462

      ufos73 5 минут назад

      Молодцы! Еще неадекватов попугаев забанить бы...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3853

      RotBerg 13 минут назад

      Мясные ликуют, минусы вернулись)))вперееед!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      Persona_non_Grata 23 минуты назад

      Ну наконец то !!! - МИНУСЫ ВЕРНУЛИСЬ В ОСНОВНУЮ ГРУППУ - приступим к тренировкам бората и аларма )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2503

      alarm 33 минуты назад

      ну давайте проверим, насколько хорошо работают минусы:
      ХРЯКИ, СТЫДНО ЗА ВАС! ПОЗОР СПАРТАКУ!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21263

      VVM1964 > alarm 27 минут назад

      Жди !!! Сейчас я займусь твоим воспитанием )))))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      gor77 34 минуты назад

      Бомбардир.
      А система "Ctrl+Enter" работает или нет?
      Если ошибки в текстах ваш стиль, то вопросов нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      moskowcity-petrv 41 минуту назад

      Уважаемый bombardir!Если вы нас,как говорите,Любите! Может греванёте баблом с рекламы?)розыгрыш какой-нибудь устроите, среди пользователей)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8345

      parevg 43 минуты назад

      Ради Бога, глушите спам, я десятки раз жму "пожаловаться" и выделяю часть сообщения как ошибку для редактора - спам все равно висит.
      Пришлите мне адрес модератора, я буду ему ссылки на спаммеров отправлять.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21263

      VVM1964 > parevg 26 минут назад

      Поддерживаю - достали рекламщики , а еще аларм и борат .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8345

      parevg > VVM1964 24 минуты назад

      Я думаю это один человек, с дух аккаунтов пишет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4729

      Persona_non_Grata > parevg 11 минут назад

      Я уже писал про неизвестный вирус коллективного идиотизма проник в ряды болельщиков Зенита и что зараза стремительно распространяется , уже инфицированы - аларм , борат , мстяшный , парацетамол , ротберу и десятки других . И о хвала Бомбардиру- он возобновил доступ хоть к каким мерам воздействия на инфекцию , но этого мало срочно , нужен карантин - изолировать пользователей от распространителей инфекции на сайте , иначе всеобщее безумие может погубить остальных !!! )))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1276

      gor77 > parevg 3 минуты назад

      Поставьте прогу Adblock plus и AdGuard Антибаннер - и всё.
      Правда это не спасёт от "юмористов" и других приколистов. ))))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8345

      parevg > gor77 29 секунд назад

      Обе стоят, и на ноуте, и на телефоне, под словом СПАМ я имею ввиду тех, кто в комментариях рекламу пишет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +925

      acor94 44 минуты назад

      эххх... а я только перестал их получать...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21263

      VVM1964 > acor94 26 минут назад

      Будь адекватнее , пиши по делу и будет тебе счастье ))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1445

      neim 47 минут назад

      Есть пожелание, чтобы админы и впредь про порядок на форуме не забывали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1975

      lordmrv 48 минут назад

      Введите штрафы за мат, за личные оскорбления по -100 например.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1445

      neim > lordmrv 45 минут назад

      За личные оскорбления не штраф нужен, а бан на какой-то период, причем чем больше, тем лучше.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1839

      playsh > lordmrv 43 минуты назад

      А в каком эквиваленте?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1975

      lordmrv > playsh 35 минут назад

      Сорян, не расшифровал - 100 рейтинга.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21263

      VVM1964 > lordmrv 24 минуты назад

      Приравнивается ли диагноз к оскорблению ? )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81455
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75453
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru