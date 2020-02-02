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«Зенит-2» выложил фото Кокорина с партнерами

2 февраля 2020, 23:48
13

Форвард Александр Кокорин продолжает работать на сборах с «Зенитом-2». Пресс-служба команды выложила фото бывшего игрока сборной России с партнерами, оно доступно ниже.

Зимой Кокорин мог оказаться в «Марселе», но клубы не смогли договориться. Кроме того, игрок отказался ехать в аренду в «Сочи».

  • Планируется, что решение по будущему Кокорина примут 3 февраля.
  • Осенью игрок вышел по УДО из колонии.
  • В октябре 2018 года Кокорин участвовал в избиении двух человек в Москве.

Источник: твиттер «Зенита-2»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Зенит Зенит-2 Кокорин Александр
Комментарии (13)
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Павел Буре
1580679354
вот это новость!!!!! бамбардир будь другом выкладывай фото игроков всех команд.
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timofeevkonstan
1580680050
Хватит дрoчить, пора драть дeвок! Открoю сeкрет: есть сайт на котором тусуются все ********** тeлки, это пoлностью анонимно и бeсплатнo, без кидалово, все дeвки рeальные и фото прoвeренные, сам лично не первую уже снимаю там, вот сайт---- http://xx.org.ua/4club
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афоня72
1580698313
Еще не вечер!!Усё будет!
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Ганнибал Лектор
1580703156
Надеюсь, разум победит и Саша будет колотить за основу
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altezzik
1580707211
Вернут в главную команду. И все будут пищать от восторга.
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Aleksey!
1580707550
Пять молодых парней ( футболистов) и этот
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Давид59
1580715424
Ох Саша! Снова в шизо. Жалко парня
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APchelov
1580720923
Этот растиздяй любит исключительно себя. Сашу попросили помочь Сочи. Он отказал. Так что обратно в основу ему дорога закрыта. На мой взгляд, это правильно
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Taps
1580721522
Никчёмный человечишка, токсичный. Держитесь от него подальше ...
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