«Зенит-2» выложил фото Кокорина с партнерами

Форвард Александр Кокорин продолжает работать на сборах с «Зенитом-2». Пресс-служба команды выложила фото бывшего игрока сборной России с партнерами, оно доступно ниже.

Зимой Кокорин мог оказаться в «Марселе», но клубы не смогли договориться. Кроме того, игрок отказался ехать в аренду в «Сочи».