«Зенит-2» выложил фото Кокорина с партнерами

Форвард Александр Кокорин продолжает работать на сборах с «Зенитом-2». Пресс-служба команды выложила фото бывшего игрока сборной России с партнерами, оно доступно ниже.
Зимой Кокорин мог оказаться в «Марселе», но клубы не смогли договориться. Кроме того, игрок отказался ехать в аренду в «Сочи».
- Планируется, что решение по будущему Кокорина примут 3 февраля.
- Осенью игрок вышел по УДО из колонии.
- В октябре 2018 года Кокорин участвовал в избиении двух человек в Москве.
Источник: твиттер «Зенита-2»