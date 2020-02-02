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    «Зенит-2» выложил фото Кокорина с партнерами

    Форвард Александр Кокорин продолжает работать на сборах с «Зенитом-2». Пресс-служба команды выложила фото бывшего игрока сборной России с партнерами, оно доступно ниже.

    Зимой Кокорин мог оказаться в «Марселе», но клубы не смогли договориться. Кроме того, игрок отказался ехать в аренду в «Сочи».

    • Планируется, что решение по будущему Кокорина примут 3 февраля.
    • Осенью игрок вышел по УДО из колонии.
    • В октябре 2018 года Кокорин участвовал в избиении двух человек в Москве.

    Источник: твиттер «Зенита-2»

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    02.02.2020 23:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2019

      Борат 29 минут назад

      Спасибо сане за голы поросятам!!!
      Гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4586

      Persona_non_Grata > Борат 9 минут назад

      Ха-ха-ха - отблагодарили по полной и в этом вся ваша суть (((

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1855

      alarm > Persona_non_Grata 3 минуты назад

      не могло бы твоё рыло визжать погромче?

      0
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