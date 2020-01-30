Ребров: «Эмери в «Спартаке» пытался быть хорошим для всех – не исключаю, это его сгубило. В какой-то момент все сломалось»

На вашу Ромашку никакого фанатизма не хватит.
Вратарь «Спартака» Артем Ребров вспомнил время работы в команде главного тренера Унаи Эмери (2012 год). Футболист обратил внимание на фанатизм баска.
«Эмери был фанатик, это точно. Как он себя вeл в повседневной жизни, не знаю, но было видно, что человек полностью сосредоточен на футболе. Поэтому и поселился в Тарасовке. Все его понимали.
Возможно, он слишком близко подпустил футболистов. Эмери – человек с европейским менталитетом, а к нашему человеку не только с пряником нужно подходить. Может быть, кнут нужно применять даже чаще. Унаи пытался быть хорошим для всех – не исключаю, что это его и сгубило. Все старались, но в какой-то момент всe сломалось», – сказал голкипер.
- Эмери после «Спартака» три раза выиграл Лигу Европы.
- Сейчас тренер находится без клуба.
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.