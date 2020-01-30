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  • Ребров: «Эмери в «Спартаке» пытался быть хорошим для всех – не исключаю, это его сгубило. В какой-то момент все сломалось»

Ребров: «Эмери в «Спартаке» пытался быть хорошим для всех – не исключаю, это его сгубило. В какой-то момент все сломалось»

30 января 2020, 23:50
3

Вратарь «Спартака» Артем Ребров вспомнил время работы в команде главного тренера Унаи Эмери (2012 год). Футболист обратил внимание на фанатизм баска.

«Эмери был фанатик, это точно. Как он себя вeл в повседневной жизни, не знаю, но было видно, что человек полностью сосредоточен на футболе. Поэтому и поселился в Тарасовке. Все его понимали.

Возможно, он слишком близко подпустил футболистов. Эмери – человек с европейским менталитетом, а к нашему человеку не только с пряником нужно подходить. Может быть, кнут нужно применять даже чаще. Унаи пытался быть хорошим для всех – не исключаю, что это его и сгубило. Все старались, но в какой-то момент всe сломалось», – сказал голкипер.

  • Эмери после «Спартака» три раза выиграл Лигу Европы.
  • Сейчас тренер находится без клуба.
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Ребров Артем Эмери Унаи
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1580417927
На вашу Ромашку никакого фанатизма не хватит.
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Hektor 84
1580421298
Массимо хлестал вас кнутом! И что? Быстро вы его сдавали.
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paracetamol
1580422055
В спаме все работает по закону Мерфи: если что должно сломаться, обязательно сломается.
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