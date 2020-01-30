Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Ребров: «Эмери в «Спартаке» пытался быть хорошим для всех – не исключаю, это его сгубило. В какой-то момент все сломалось»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров вспомнил время работы в команде главного тренера Унаи Эмери (2012 год). Футболист обратил внимание на фанатизм баска.

    «Эмери был фанатик, это точно. Как он себя вeл в повседневной жизни, не знаю, но было видно, что человек полностью сосредоточен на футболе. Поэтому и поселился в Тарасовке. Все его понимали.

    Возможно, он слишком близко подпустил футболистов. Эмери – человек с европейским менталитетом, а к нашему человеку не только с пряником нужно подходить. Может быть, кнут нужно применять даже чаще. Унаи пытался быть хорошим для всех – не исключаю, что это его и сгубило. Все старались, но в какой-то момент всe сломалось», – сказал голкипер.

    • Эмери после «Спартака» три раза выиграл Лигу Европы.
    • Сейчас тренер находится без клуба.
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.01.2020 23:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15507

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      На вашу Ромашку никакого фанатизма не хватит.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75303
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru