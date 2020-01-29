Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    «Сочи»: «Итоги января – ноль Кокориных»

    Пресс-служба «Сочи» отреагировала на то, что форвард «Зенита» Александр Кокорин не захотел ехать в аренду в их клуб. Футболист предпочел остаться в Санкт-Петербурге.

    Сочинцы опубликовали цветную картинку, где в качестве итогов января указано: «Ноль Кокориных».

    • По сведениям телеграм-канала «НЕЗЫГАРЬ.Brief», Кокорин за основу «Зенита» больше никогда не сыграет.
    • Руководство сине-бело-голубых отправило игрока в «Зенита-2».
    • «Сочи» в РПЛ идет последним.

    Ты Кокорин. Что будешь делать со своей жизнью?

    Самая странная история РПЛ этой зимы: «Сочи» арендовал (вроде бы) Кокорина, но он все еще играет и забивает за «Зенит»

    И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

    Источник: твиттер «Сочи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.01.2020 23:13
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +87

      Karel1977 54 минуты назад

      Путинская шайка-в помойку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А многие ли знают либо слышали,что этот магнат вротенгберу денег должен за мост крымский ********,на подрядные"дочки" контор пооткрывал,зп по полгода люди получить не могут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4832

      paracetamol 1 час назад

      Ну уйдет Сашка в Фейеноорд, кому польза? Разве что Медведеву...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2046

      Борат 1 час назад

      Ну брата Кокорина могли бы подписать! Гыгы
      А вообще желаю этой ротенберговской помойке сгинуть в фнл а потом и вообще в небытие! Гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4832

      paracetamol > Борат 1 час назад

      Солидарен. Гнилой проект. Хотя на Коку побежал бы народ смотреть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50

      Александр Питер > paracetamol 1 час назад

      Зенит может то же 3—4 игры проиграть,с таким микроклиматом легко.Я писал уже что может и зенитовцев так загоняли в Сочи,вот и результат

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75282
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru