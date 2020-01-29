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«Сочи»: «Итоги января – ноль Кокориных»

29 января 2020, 23:13
8

Пресс-служба «Сочи» отреагировала на то, что форвард «Зенита» Александр Кокорин не захотел ехать в аренду в их клуб. Футболист предпочел остаться в Санкт-Петербурге.

Сочинцы опубликовали цветную картинку, где в качестве итогов января указано: «Ноль Кокориных».

  • По сведениям телеграм-канала «НЕЗЫГАРЬ.Brief», Кокорин за основу «Зенита» больше никогда не сыграет.
  • Руководство сине-бело-голубых отправило игрока в «Зенита-2».
  • «Сочи» в РПЛ идет последним.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ты Кокорин. Что будешь делать со своей жизнью?

Самая странная история РПЛ этой зимы: «Сочи» арендовал (вроде бы) Кокорина, но он все еще играет и забивает за «Зенит»

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

Источник: твиттер «Сочи»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Зенит-2 Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (8)
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paracetamol
1580330350
Ну уйдет Сашка в Фейеноорд, кому польза? Разве что Медведеву...
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Karel1977
1580331826
Путинская шайка-в помойку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А многие ли знают либо слышали,что этот магнат вротенгберу денег должен за мост крымский ********,на подрядные"дочки" контор пооткрывал,зп по полгода люди получить не могут.
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ALEX ML
1580335204
Это не клуб, а генномодифицированная путинская херня
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vladimir-7
1580366797
Обидно за С.Семака и А.Кокорина, что оказались в этом болоте, но ничего всё поправимо, а другим игрокам хороший пример с переходом в этот клуб, пока там верхи-дилетанты и политиканы.
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DENZILLO-Спартак
1580472847
Походу над сашком кокоркиным уже стебутся по полной, причём и в сочи и в бзените!
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