«Сочи»: «Итоги января – ноль Кокориных»

Путинская шайка-в помойку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А многие ли знают либо слышали,что этот магнат вротенгберу денег должен за мост крымский ********,на подрядные"дочки" контор пооткрывал,зп по полгода люди получить не могут.
Пресс-служба «Сочи» отреагировала на то, что форвард «Зенита» Александр Кокорин не захотел ехать в аренду в их клуб. Футболист предпочел остаться в Санкт-Петербурге.
Сочинцы опубликовали цветную картинку, где в качестве итогов января указано: «Ноль Кокориных».
- По сведениям телеграм-канала «НЕЗЫГАРЬ.Brief», Кокорин за основу «Зенита» больше никогда не сыграет.
- Руководство сине-бело-голубых отправило игрока в «Зенита-2».
- «Сочи» в РПЛ идет последним.
Итоги января в одной картинке pic.twitter.com/7QL79fxf0c— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 29, 2020
Ты Кокорин. Что будешь делать со своей жизнью?
Самая странная история РПЛ этой зимы: «Сочи» арендовал (вроде бы) Кокорина, но он все еще играет и забивает за «Зенит»
И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»