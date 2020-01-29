«Сочи»: «Итоги января – ноль Кокориных»

Пресс-служба «Сочи» отреагировала на то, что форвард «Зенита» Александр Кокорин не захотел ехать в аренду в их клуб. Футболист предпочел остаться в Санкт-Петербурге.

Сочинцы опубликовали цветную картинку, где в качестве итогов января указано: «Ноль Кокориных».

По сведениям телеграм-канала «НЕЗЫГАРЬ.Brief», Кокорин за основу «Зенита» больше никогда не сыграет.

Руководство сине-бело-голубых отправило игрока в «Зенита-2».

«Сочи» в РПЛ идет последним.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ты Кокорин. Что будешь делать со своей жизнью?

Самая странная история РПЛ этой зимы: «Сочи» арендовал (вроде бы) Кокорина, но он все еще играет и забивает за «Зенит»

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»