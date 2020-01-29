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  • «Подарок на день рождения от папы». Бывшая жена и дочь Аршавина получили требование о выселении

«Подарок на день рождения от папы». Бывшая жена и дочь Аршавина получили требование о выселении

29 января 2020, 22:50
23

Бывшая супруга экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина получила на свое имя и имя общей со спортсменом дочери требование о выселении. Женщина с ребенком сейчас проживает в квартире Татьяны Аршавиной, матери экс-зенитовца.

В требовании сказано, что Казьмина с ребенком находится на жилой площади незаконно и что до марта она должна покинуть квартиру.

«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», – написала Казьмина в инстаграме.

  • Казьмина и Аршавин поженились в 2016 году, до этого несколько лет встречались.
  • Пара развелась в октябре 2017 года. По словам женщины, причина – многочисленные измены Аршавина.
  • Сейчас Аршавин в качестве эксперта работает на телевидении.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Алисы Казьминой
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (23)
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Hektor 84
1580327961
У зенита есть свой Глушаков
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paracetamol
1580330083
Сейчас Аршавин в качестве эксперта работает на телевидении, а Алиска как была наркоманкой, так и осталась.
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Томик
1580330289
Ничего страшного с ней не случится. Алиментов и половины заработанных в браке денежных средств явно хватит "на пожить".
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JTherry
1580330764
разводы, скандалы, сочи, зенит-2, Кока... обычный "имиджевый набор" бомжей)) стыдно за зенит...
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Диктор
1580353135
Мужской поступок что еще сказать то.Тварь
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ilichkadr
1580363928
Ну, и молодежь нынче пошла. Не успела обосраться, как сразу в инстаграм. Ещё бы видео прилепила в каких условиях несчастная мать-одиночка сводит концы с концами.
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Из Твери Леха
1580366183
Да нахрен эта новость тут вообще нужна. Вы еще в грязное белье Ковтуна или Онопко залезьте.
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nemolod
1580366606
В этой жизни как аукнется,так и откликнется и однажды наступит такой момент,что и его,краснощекого "эх-сперта" выселят! (Время пошло...)
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Garrincha58
1580373123
в Зените все такие тва...и
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alll-1
1580390907
зинит- дно
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