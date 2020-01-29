«Подарок на день рождения от папы». Бывшая жена и дочь Аршавина получили требование о выселении

Бывшая супруга экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина получила на свое имя и имя общей со спортсменом дочери требование о выселении. Женщина с ребенком сейчас проживает в квартире Татьяны Аршавиной, матери экс-зенитовца.

В требовании сказано, что Казьмина с ребенком находится на жилой площади незаконно и что до марта она должна покинуть квартиру.

«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», – написала Казьмина в инстаграме.

Казьмина и Аршавин поженились в 2016 году, до этого несколько лет встречались.

Пара развелась в октябре 2017 года. По словам женщины, причина – многочисленные измены Аршавина.

Сейчас Аршавин в качестве эксперта работает на телевидении.