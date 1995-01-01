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    «Подарок на день рождения от папы». Бывшая жена и дочь Аршавина получили требование о выселении

    Бывшая супруга экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина получила на свое имя и имя общей со спортсменом дочери требование о выселении. Женщина с ребенком сейчас проживает в квартире Татьяны Аршавиной, матери экс-зенитовца.

    В требовании сказано, что Казьмина с ребенком находится на жилой площади незаконно и что до марта она должна покинуть квартиру.

    «Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», – написала Казьмина в инстаграме.

    • Казьмина и Аршавин поженились в 2016 году, до этого несколько лет встречались.
    • Пара развелась в октябре 2017 года. По словам женщины, причина – многочисленные измены Аршавина.
    • Сейчас Аршавин в качестве эксперта работает на телевидении.

    text

    Публикация от text (@kazmina_alisia__mb) 29 Янв 2020 в 8:29 PST

    Источник: инстаграм Алисы Казьминой

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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +2037

      Борат 11 минут назад

      правильно! Гнать нужно этих щелей! Лапы раздвинут разок а потом хотят бабки и недвижимость качать!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +877

      Hektor 84 15 минут назад

      Ну так Казьмина в суде заявит что снимала жилье за бабло, приведет своих пару свидетелей. И возникнут вопросы к маме Аршавина со стороны налоговой. Сокрытие налогов.

      0
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      Рейтинг: +417

      alexfilatov > Hektor 84 7 минут назад

      Видимо вы не сильно сильны в юриспруденции и в налоговых правонарушениях))) так не сделать)

      0
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      Рейтинг: +877

      Hektor 84 23 минуты назад

      У зенита есть свой Глушаков

      1
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      Рейтинг: +2764

      mopecekca 27 минут назад

      кумир Орлова

      2
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      Рейтинг: +877

      Hektor 84 > mopecekca 23 минуты назад

      И аларма с боратом

      2
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      Рейтинг: +1720

      alarm > Hektor 84 12 минут назад

      стыдно за спартак)

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