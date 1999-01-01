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    Record: «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Бруну Фернандеша за 55 миллионов + 25 бонусами

    Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

    По информации Record, английский клуб договорился о трансфере 25-летнего футболиста. Сделка будет оформлена до конца января.

    За португальца «МЮ» заплатит 55 миллионов евро, еще 25 миллионов «Спортинг» может заработать в виде бонусов.

    • Фернандеш выступает за лиссабонскую команду с лета 2017 года.
    • За 2,5 сезона хавбек провел 137 матчей, забил 63 гола и сделал 52 ассиста.

    Источник: Record

    Португальская спортивная газета. Основана в 1948 году. Аудитория в твиттере - более 322 тысяч подписчиков.

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