Record: «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Бруну Фернандеша за 55 миллионов + 25 бонусами

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
По информации Record, английский клуб договорился о трансфере 25-летнего футболиста. Сделка будет оформлена до конца января.
За португальца «МЮ» заплатит 55 миллионов евро, еще 25 миллионов «Спортинг» может заработать в виде бонусов.
- Фернандеш выступает за лиссабонскую команду с лета 2017 года.
- За 2,5 сезона хавбек провел 137 матчей, забил 63 гола и сделал 52 ассиста.
Источник: Record
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