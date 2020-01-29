Record: «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Бруну Фернандеша за 55 миллионов + 25 бонусами

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По информации Record, английский клуб договорился о трансфере 25-летнего футболиста. Сделка будет оформлена до конца января.

За португальца «МЮ» заплатит 55 миллионов евро, еще 25 миллионов «Спортинг» может заработать в виде бонусов.