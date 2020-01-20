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    Финал Кубка России или матч за Суперкубок могут пройти на «Ростов-Арене»

    Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что стадион «Ростов-Арена» будет претендовать на проведение финала Кубка России или матча за Суперкубок страны.

    «В настоящее время Российский футбольный союз не определил места проведения финалов Кубка и Суперкубка России по футболу. Минспорта Ростовской области совместно с областной федерацией футбола прорабатывает вопрос о возможности проведения в 2020 году на стадионе «Ростов-Арена» игр национальной или молодежной сборных команд России по футболу, финальных кубковых матчей», – сказал Аракелян.

    • С 2009 года финалы Кубка России проводятся за пределами Москвы.
    • Вместимость «Ростов-Арены» – 45 тысяч зрителей.

    Источник: ТАСС

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    20.01.2020 23:39
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