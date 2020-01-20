Финал Кубка России или матч за Суперкубок могут пройти на «Ростов-Арене»

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что стадион «Ростов-Арена» будет претендовать на проведение финала Кубка России или матча за Суперкубок страны.

«В настоящее время Российский футбольный союз не определил места проведения финалов Кубка и Суперкубка России по футболу. Минспорта Ростовской области совместно с областной федерацией футбола прорабатывает вопрос о возможности проведения в 2020 году на стадионе «Ростов-Арена» игр национальной или молодежной сборных команд России по футболу, финальных кубковых матчей», – сказал Аракелян.