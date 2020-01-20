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  • Бывший игрок сборной Испании Браво: «Я заказал убийство Ковачевича? Полная чушь. У нас отличные отношения»

Бывший игрок сборной Испании Браво: «Я заказал убийство Ковачевича? Полная чушь. У нас отличные отношения»

20 января 2020, 17:20
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Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Рауль Браво прокомментировал информацию о том, что он был заказчиком покушения на убийство экс-нападающего «Ювентуса», спортивного директора Федерации футбола Сербии Дарко Ковачевича.

«Журнал в Сербии написал, что я заказал убийство Ковачевича, и я был ошеломлен. Все, что их волнует, – это продажи. Подобные статьи позволяют продавать больше. Это безумие, статья – полная чушь.

Мы были соседями по комнате, у нас отличные отношения. В этой истории нет никаких фактов, она выдумана от начала и до конца, просто безумие. У Дарко раньше не было никаких проблем, и он не знает, почему это случилось. Он заработал много денег, играя в футбол, и я посоветовал ему сохранять спокойствие. Его семья немного напугана. Но я знал, что Дарко будет смеяться, когда увидит эти новости. Он позвонил мне через два дня после этого», – сказал Браво.

  • В Испании сейчас ведется расследование об участии Браво в организации договорных матчей.
  • С 2007 по 2009 год Ковачевич и Браво выступали за «Олимпиакос».
  • В результате покушения у функционера было выявлено ранение колена.

В Сербии сообщили, что заказчик покушения на Ковачевича – бывший игрок сборной Испании и «Реала» Браво

Источник: Marca
Испания. Примера Испания Реал
Комментарии (2)
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giluxa1963
1579531679
охотники за жареным всегда есть
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NEONFOL
1579545221
сплетники, валите на марадону или кокорина, с криминальным прошлым, у них один фиг авторитет пошатан))))
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