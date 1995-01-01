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    «Желаю, чтобы в России тебе понравилось»: Семин поздравил Жоау Мариу с 27-летием

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил полузащитника команды Жоау Мариу с днем рождения.

    «Желаю, чтобы в России тебе понравилось, чтобы о команде ты вспоминал долго-долго. А для этого нужны победы, поэтому нужны голы. Подарок тебе, береги его. Будет банкет-то?», – подытожил Семин.

    • После речи Семина португальцу вручили подарок от «Локомотива».
    • Мариу, который в этом сезоне провел 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи, исполнилось 27 лет.
    • Игрок выступает за «Локомотив» на правах аренды из «Интера».

    Источник: твиттер «Локомотива»

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