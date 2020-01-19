Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Желаю, чтобы в России тебе понравилось»: Семин поздравил Жоау Мариу с 27-летием

«Желаю, чтобы в России тебе понравилось»: Семин поздравил Жоау Мариу с 27-летием

19 января 2020, 13:09
4

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил полузащитника команды Жоау Мариу с днем рождения.

«Желаю, чтобы в России тебе понравилось, чтобы о команде ты вспоминал долго-долго. А для этого нужны победы, поэтому нужны голы. Подарок тебе, береги его. Будет банкет-то?» – подытожил Семин.

  • После речи Семина португальцу вручили подарок от «Локомотива».
  • Мариу, который в этом сезоне провел 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи, исполнилось 27 лет.
  • Игрок выступает за «Локомотив» на правах аренды из «Интера».

Источник: твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Мариу Жоау Семин Юрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1579432938
В России жить иноверцу Мариу обязательно понравится.Жить в России очень спокойно и надёжно.Это раз.И люди в России очень доброжелательные и весёлые.Это два. Сейчас и в России криминал активизировался,но в сравнении с Американским континентом(особенно латинская Америка) ,с Африкой,а сейчас и Европа(Испания,Франция,недавно даже Германия) у нас в стране относительная тишина и спокойствие.А если учесть,что иноверцы приезжают к нам,как правило,с хорошим достатком,по сравнению с Россиянами,то им здесь просто рай.Очень много из известных личностей ( Сигал,Департье уже) не прочь стать одними из нас.Для них притягательна наша налоговая система в том числе.Да и слава богу.Жаль только,что система нашего государства не предназначена и недоступна для подавляющего большинства наших граждан в силу известных обстоятельств,в первую очередь отсутствие достойных зарплат и,не побоюсь этой правды,недоступной платной медицины. Разговорился что-то,извините.Всем удачи.С Рождеством.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1579433364
Поздравляем! Дерзай, Жоау, с коучем тебе реально повезло!
Ответить
gunstilzit
1579434427
С днём рождения,Жоау! Нам нужна беспроигрышная весна.
Ответить
xkixerx
1579520307
То чувство когда ему 27, а тебе исполнилось 30...... С Днем Рождения Жоау!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+