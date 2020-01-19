«Желаю, чтобы в России тебе понравилось»: Семин поздравил Жоау Мариу с 27-летием

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил полузащитника команды Жоау Мариу с днем рождения.

«Желаю, чтобы в России тебе понравилось, чтобы о команде ты вспоминал долго-долго. А для этого нужны победы, поэтому нужны голы. Подарок тебе, береги его. Будет банкет-то?» – подытожил Семин.