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  • «НЕЗЫГАРЬ»: Исинбаева – кандидат на пост министра спорта России

«НЕЗЫГАРЬ»: Исинбаева – кандидат на пост министра спорта России

18 января 2020, 23:39
17

Новым министром спорта России может стать бывшая прыгунья с шестом Елена Исинбаева, пишет телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ». Сейчас уроженка Волгограда входит в Международный олимпийский комитет.

«Исинбаеву назвали одним из кандидатов на место Колобкова», – написал источник.

  • Двукратная олимпийская чемпионка вошла в созданный на этой неделе совет по внесению изменений в Конституцию РФ.
  • На этой неделе все правительство РФ, включая министра спорта Павла Колобкова, ушло в отставку.
  • Появлялась информация, что Минспорта ликвидируют, но в самой структуре ее не подтвердили.

Источник: телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ»

Первый политический канал в телеграме [из описания источника]. Число подписчиков на данный момент – более 250 тысяч человек.

Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
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Давид59
1579384002
Ну, само проживание в Монако не позволяет ей балатироваться лишь на пост президента. Министром спорта быть можно. А вот "Совет по внесению изменений в Конституцию РФ" - это уже не с шестом прыгать.
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mutabor0992
1579385525
Да ну НаХ!!!Женщинам НЕТ места в политике!!!Только на кухне.
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Томик
1579389632
Где же место хорошей бестолковой бабе, высоко прыгавшей с шестом? Конечно же в совете по внесению изменений в коституцию.
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3a zenit
1579406746
телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ» ,серьёзно?)))А что скажет бабка Клавдия из второго подъезда,какая у неё инсайдерская информация по перестановкам в Кремле?ТВ у них зомбоящик))
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Axe111
1579419405
ЛОЛ
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vladimir-7
1579424739
Ну всё допрыгались, теперь спортом будет управлять баба с шестом и прямо из Монако. Футболом будет управлять вместо Дюкова, условный чемпион по шашкам или домино. Но самое главное, чтобы человек был из Газпрома.
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subbotaspartak
1579425241
Поднимет спорт на недосягаемую высоту, В смысле без палки и не скакнуть... По шайбе не стукнуть, По мячу не пнуть.
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Рубинище
1579429078
На..ла как говорится. т.к. умом и сообразительностью она точно не блещет. писец спорту.
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Ганнибал Лектор
1579457924
Нет, не то. Надо Федора Емельяненко. Федор Емельяненко встанет утром раненько И пойдет махать ногами и пойдет махать руками Федор Емельяненко. Если взял ты взяточку - сразу яйца всмяточку, Ну а если взял ты две - получи по голове министерской пяточкой... Положение внешнее стало бы успешнее, Если бы пришел на саммит, заменив костюм трусами, Федор Емельяненко... - (с)
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zigbert
1579458690
Тут нужна мужская хватка.
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