«НЕЗЫГАРЬ»: Исинбаева – кандидат на пост министра спорта России

Новым министром спорта России может стать бывшая прыгунья с шестом Елена Исинбаева, пишет телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ». Сейчас уроженка Волгограда входит в Международный олимпийский комитет.
«Исинбаеву назвали одним из кандидатов на место Колобкова», – написал источник.
- Двукратная олимпийская чемпионка вошла в созданный на этой неделе совет по внесению изменений в Конституцию РФ.
- На этой неделе все правительство РФ, включая министра спорта Павла Колобкова, ушло в отставку.
- Появлялась информация, что Минспорта ликвидируют, но в самой структуре ее не подтвердили.
Источник: телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ»
Первый политический канал в телеграме [из описания источника]. Число подписчиков на данный момент – более 250 тысяч человек.