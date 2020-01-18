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    «НЕЗЫГАРЬ»: Исинбаева – кандидат на пост министра спорта России

    Новым министром спорта России может стать бывшая прыгунья с шестом Елена Исинбаева, пишет телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ». Сейчас уроженка Волгограда входит в Международный олимпийский комитет.

    «Исинбаеву назвали одним из кандидатов на место Колобкова», – написал источник.

    • Двукратная олимпийская чемпионка вошла в созданный на этой неделе совет по внесению изменений в Конституцию РФ.
    • На этой неделе все правительство РФ, включая министра спорта Павла Колобкова, ушло в отставку.
    • Появлялась информация, что Минспорта ликвидируют, но в самой структуре ее не подтвердили.

    Источник: телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ»

    Первый политический канал в телеграме [из описания источника]. Число подписчиков на данный момент – более 250 тысяч человек.

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    18.01.2020 23:39
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: -663

      Вот оно чё Михалыч 24 минуты назад

      Исинбаеву назвали одним из кандидатов на место Колобкова================Это та которая живет сейчас постоянно в Монако и призывает расеян к патриотизму ? )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1315

      alarm 42 минуты назад

      позор СПАРТАКУ!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +321

      Sanches65 > alarm 1 минуту назад

      Ничего петушек, и тебя вылечат.

      0
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