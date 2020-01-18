«Тоттенхэм» из последних шести матчей АПЛ выиграл один

В 23-м туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Уотфордом» (0:0). Таким образом, в последних шести встречах чемпионата Англии лондонцы победили один раз.
Последняя победа «Тоттенхэма» в АПЛ случилась 26 декабря, когда команда дома со счетом 2:1 обыграла «Брайтон». После этого клуб Жозе Моуринью дважды уступил и дважды сыграл вничью.
- В Уотфорде «Тоттенхэму» не засчитали в матче с «Уотфордом» гол на 92 минуте из-за 10-миллиметрового пересечения мячом линии.
- «Тоттенхэм» впервые за 94 встречи сыграл вничью со счетом 0:0 в АПЛ. Эта серия является второй по продолжительности в Премьер-лиге.
- Лондонцы в АПЛ идут восьмыми.
Источник: Бомбардир.ру