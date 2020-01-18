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    «Тоттенхэм» из последних шести матчей АПЛ выиграл один

    В 23-м туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Уотфордом» (0:0). Таким образом, в последних шести встречах чемпионата Англии лондонцы победили один раз.

    Последняя победа «Тоттенхэма» в АПЛ случилась 26 декабря, когда команда дома со счетом 2:1 обыграла «Брайтон». После этого клуб Жозе Моуринью дважды уступил и дважды сыграл вничью.

    • В Уотфорде «Тоттенхэму» не засчитали в матче с «Уотфордом» гол на 92 минуте из-за 10-миллиметрового пересечения мячом линии.
    • «Тоттенхэм» впервые за 94 встречи сыграл вничью со счетом 0:0 в АПЛ. Эта серия является второй по продолжительности в Премьер-лиге.
    • Лондонцы в АПЛ идут восьмыми.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2020 20:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      lipatov32 1 час назад

      Эффект "особенного" маур на выход!

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