«Тоттенхэм» из последних шести матчей АПЛ выиграл один

В 23-м туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Уотфордом» (0:0). Таким образом, в последних шести встречах чемпионата Англии лондонцы победили один раз.

Последняя победа «Тоттенхэма» в АПЛ случилась 26 декабря, когда команда дома со счетом 2:1 обыграла «Брайтон». После этого клуб Жозе Моуринью дважды уступил и дважды сыграл вничью.