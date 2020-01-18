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  • «Тоттенхэму» не засчитали в матче с «Уотфордом» гол на 92 минуте из-за 10-миллиметрового пересечения мячом линии

«Тоттенхэму» не засчитали в матче с «Уотфордом» гол на 92 минуте из-за 10-миллиметрового пересечения мячом линии

18 января 2020, 20:39
6

В компенсированное время второго тайма матча 23-го тура АПЛ между «Уотфордом» и «Тоттенхэмом» главному судье пришлось прибегнуть к помощи системы видеофиксации гола. Нужно было выяснить, пересек ли мяч линию ворот после удара гостей.

Оказалось, что полного пересечения нет: мяч остался в «линии» на 10,04 миллиметра. В итоге встреча завершилась нулевой ничьей.

  • «Тоттенхэм» впервые за 94 встречи сыграл вничью со счетом 0:0 в АПЛ. Эта серия является второй по продолжительности в Премьер-лиге.
  • Лондонцы в АПЛ идут восьмыми.
  • «Уотфорд» занимает 17-е место.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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dinar7777dinar
1579370981
Бред . Чистый гол
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general.lizyukov
1579380664
Dura lex, set lex. Абыдна (((
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Cules2013
1579426293
Такие правила. 10 мм - это 1 см, если кто забыл.
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portero
1579427821
обидно конечно, но было и по пол метра в воротах мяч залетал, а судейки глазки прикрывали.
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