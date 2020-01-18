«Тоттенхэму» не засчитали в матче с «Уотфордом» гол на 92 минуте из-за 10-миллиметрового пересечения мячом линии

В компенсированное время второго тайма матча 23-го тура АПЛ между «Уотфордом» и «Тоттенхэмом» главному судье пришлось прибегнуть к помощи системы видеофиксации гола. Нужно было выяснить, пересек ли мяч линию ворот после удара гостей.
Оказалось, что полного пересечения нет: мяч остался в «линии» на 10,04 миллиметра. В итоге встреча завершилась нулевой ничьей.
- «Тоттенхэм» впервые за 94 встречи сыграл вничью со счетом 0:0 в АПЛ. Эта серия является второй по продолжительности в Премьер-лиге.
- Лондонцы в АПЛ идут восьмыми.
- «Уотфорд» занимает 17-е место.
Источник: Бомбардир.ру