Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    «Тоттенхэму» не засчитали в матче с «Уотфордом» гол на 92 минуте из-за 10-миллиметрового пересечения мячом линии

    В компенсированное время второго тайма матча 23-го тура АПЛ между «Уотфордом» и «Тоттенхэмом» главному судье пришлось прибегнуть к помощи системы видеофиксации гола. Нужно было выяснить, пересек ли мяч линию ворот после удара гостей.

    Оказалось, что полного пересечения нет: мяч остался в «линии» на 10,04 миллиметра. В итоге встреча завершилась нулевой ничьей.

    • «Тоттенхэм» впервые за 94 встречи сыграл вничью со счетом 0:0 в АПЛ. Эта серия является второй по продолжительности в Премьер-лиге.
    • Лондонцы в АПЛ идут восьмыми.
    • «Уотфорд» занимает 17-е место.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2020 20:39
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1806

      general.lizyukov 43 минуты назад

      Dura lex, set lex.
      Абыдна (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8111

      parevg 3 часа назад

      Если судить по правилам- все верно, мяч полностью не пересек линию ворот, если исходить из логики - 100% гол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2944

      dinar7777dinar 3 часа назад

      Бред . Чистый гол

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      P10NER > dinar7777dinar 2 часа назад

      Не переживай, вашей Барсе бы засчитали уж точно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2944

      dinar7777dinar > P10NER 1 час назад

      Ну ну ))) сколько уже таких не засчитали ещё до вара . Так что не плачь У Локо то вообще засчитывать нечего )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75160
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru