«Тоттенхэму» не засчитали в матче с «Уотфордом» гол на 92 минуте из-за 10-миллиметрового пересечения мячом линии

В компенсированное время второго тайма матча 23-го тура АПЛ между «Уотфордом» и «Тоттенхэмом» главному судье пришлось прибегнуть к помощи системы видеофиксации гола. Нужно было выяснить, пересек ли мяч линию ворот после удара гостей.

Оказалось, что полного пересечения нет: мяч остался в «линии» на 10,04 миллиметра. В итоге встреча завершилась нулевой ничьей.