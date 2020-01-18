Гвардиола: «Если меня не уволят, 100% останусь в «Манчестер Сити» на следующий сезон»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем в клубе.

«Я говорил уже много раз, если клуб не уволит меня, я останусь здесь на 100% в следующем сезоне. В карьере менеджера есть хорошие и плохие моменты, вы не выигрываете все время. Но это то, что мы можем улучшить», – сказал испанец.