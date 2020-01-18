Гвардиола: «Если меня не уволят, 100% останусь в «Манчестер Сити» на следующий сезон»

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано о вероятности ухода главного тренера Пепа Гвардиолы из клуба сказал:
«Он неоднократно говорил, что его контракт рассчитан еще на два года. Так что тут нечего обсуждать.
Пеп остается и покинет клуб в подходящее время. Клуб достаточно силен, чтобы пережить любые перемены. Но, как Пеп неоднократно подчеркивал, он никуда не уходит.
То, что сейчас происходит с командой, нормально."
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем в клубе.
«Я говорил уже много раз, если клуб не уволит меня, я останусь здесь на 100% в следующем сезоне. В карьере менеджера есть хорошие и плохие моменты, вы не выигрываете все время. Но это то, что мы можем улучшить», – сказал испанец.
- Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016 года.
- С командой он уже выиграл семь трофеев.
- Контракт между сторонами рассчитан до завершения сезона-2020/21.