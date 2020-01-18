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  • Гвардиола: «Если меня не уволят, 100% останусь в «Манчестер Сити» на следующий сезон»

Гвардиола: «Если меня не уволят, 100% останусь в «Манчестер Сити» на следующий сезон»

18 января 2020, 09:43
3

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем в клубе.

«Я говорил уже много раз, если клуб не уволит меня, я останусь здесь на 100% в следующем сезоне. В карьере менеджера есть хорошие и плохие моменты, вы не выигрываете все время. Но это то, что мы можем улучшить», – сказал испанец.

  • Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016 года.
  • С командой он уже выиграл семь трофеев.
  • Контракт между сторонами рассчитан до завершения сезона-2020/21.

Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (3)
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Derzkiy1
1579332363
Капитан очевидность
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Maxi_7
1579335771
Пеп, победителей ЛЧ не увольняют, все будет ок!
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gor77
1579347132
Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано о вероятности ухода главного тренера Пепа Гвардиолы из клуба сказал: «Он неоднократно говорил, что его контракт рассчитан еще на два года. Так что тут нечего обсуждать. Пеп остается и покинет клуб в подходящее время. Клуб достаточно силен, чтобы пережить любые перемены. Но, как Пеп неоднократно подчеркивал, он никуда не уходит. То, что сейчас происходит с командой, нормально."
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