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    Гвардиола: «Если меня не уволят, 100% останусь в «Манчестер Сити» на следующий сезон»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем в клубе.

    «Я говорил уже много раз, если клуб не уволит меня, я останусь здесь на 100% в следующем сезоне. В карьере менеджера есть хорошие и плохие моменты, вы не выигрываете все время. Но это то, что мы можем улучшить», – сказал испанец.

    • Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016 года.
    • С командой он уже выиграл семь трофеев.
    • Контракт между сторонами рассчитан до завершения сезона-2020/21.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    18.01.2020 09:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1245

      gor77 9 часов назад

      Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано о вероятности ухода главного тренера Пепа Гвардиолы из клуба сказал:
      «Он неоднократно говорил, что его контракт рассчитан еще на два года. Так что тут нечего обсуждать.
      Пеп остается и покинет клуб в подходящее время. Клуб достаточно силен, чтобы пережить любые перемены. Но, как Пеп неоднократно подчеркивал, он никуда не уходит.
      То, что сейчас происходит с командой, нормально."

      0
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      Рейтинг: +1293

      solodealer 12 часов назад

      ПЕРЕВОЖУ НА РУССКИЙ:
      "...только идиоты САМИ уходят с ТАКИХ должностей, с ТАКИМИ ЗАРПЛАТАМИ, из ТАКОЙ корпорации, с ТАКИМИ БЮДЖЕТАМИ НА ВСЁ, ЧЕГО ДУША ПОЖЕЛАЕТ! Буду на зубах тут висеть, пока не пнут)))..."
      БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ СЕКТАНТАМ "БАРСЕЛОНЫ", КОТОРЫЕ ВЕРЯТ, ЧТО "ПЕП ПРЕДАН ФУТБОЛУ, ТИТИ-КАКЕ И "РОДНОМУ КЛУБУ...")))

      0
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      Рейтинг: +830

      Maxi_7 13 часов назад

      Пеп, победителей ЛЧ не увольняют, все будет ок!

      1
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      Рейтинг: +2175

      Derzkiy1 14 часов назад

      Капитан очевидность

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