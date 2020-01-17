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    Игрок «Арсенала» Бауэр: «Порой мне не кажется, что русские – счастливая нация. Лично меня в России бесит обилие бумаг»

    Защитник «Арсенала» Роберт Бауэр поговорил о русской нации. Футболист не считает ее счастливой.

    – Думаю, за годы СССР и коммунизма люди здесь стали очень зациклены на работе и дисциплине. Поэтому порой мне не кажется, что русские — счастливая нация. Хотя я могу ошибаться.

    — Видите эти черты в членах своей семьи?

    — Только если тягу к дисциплине. Думаю, у нас с ними микс немецкого и русского, поэтому мы ведем себя чуть по-другому.

    Что бесит в России лично меня, так это обилие бумаг. Я должен сделать миллион вещей, чтобы получить визу для себя и моей семьи. Это целая операция, просто невероятно!

    • Бауэр перешел в «Арсенал» из «Вердера» в августе.
    • В этом сезоне немец провел 12 матчей в РПЛ, забил гол и отдал ассист.
    • «Арсенал» в РПЛ идет шестым.

    Источник: «Чемпионат»

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    17.01.2020 19:13
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1023

      DMитрий 9 часов назад

      Просто паренёк наверное не знает отголоски своих сородичей 1939-1945 после чего много такого и случилось. Ну да ладно, - это прошлое. А вот что касается дисциплины, то уж кто, кто, но только не русские. Сами немцы на голову в этом плане выше. Он еще про японцев похоже ничего не знает. Короче молодой, зеленый, тупой и с вытекающими отсюда разговорами в его стиле.

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      Рейтинг: +492

      ZENIT****** 11 часов назад

      Не берусь судить,но мне кажется тебя ещё не русифицировали(по простому,в бане,с веником,с водкой,с одним разводным ключём(на все случаи жизни),ну и кувалда прилогается:)))

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      Рейтинг: +105

      Aviator 11 часов назад

      Ягужинский
      Тут новая беда. В связи с делом Меншикова произведен был обыск в канцелярии камергера Монса. Нежданно много пакостных писем обнаружилось. И все от государственных людей...
      Петр
      Чего им от камергера надобно?
      Ягужинский
      Кому чего... Кто повышенье в чине просит. Кто – деревню... Кто – ссуду из личных средств.
      Петр
      Каких таких средств? Откуда у Вильки средства?..
      Ягужинский
      Подпись государыни – средство сильное. За то и благодарности получал.
      (Заглянул в папку.)
      Вот от Меншикова – пять тысяч. От Апраксина – шпага позолоченная... От Голицына – тройка лошадей... Тут большой список...
      Петр
      Зачем взятки в тетрадь-то записывать?
      Ягужинский

      Немец. Во всем порядок любит...

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      Рейтинг: +4148

      Viper for CSKA 12 часов назад

      "...люди стали очень зациклены на работе и дисциплине". Этот немец сломался - несите нового.
      А насчёт бумаг для посольства, то так везде. Просто привык Роберт по Европе по паспорту кататься. А нам, несмотря на все обещания в 2000-ых, и не
      думают хотя бы упростить процедуру получения виз. И это при том, сколько денег русские тратят заграницей.

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      Рейтинг: +62

      _Marqella_ > Viper for CSKA 10 часов назад

      Зачем вообще туда ездить??? Я была там, скучно....))По мне так лучше на Алтай съездить или на Байкал...))

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