Игрок «Арсенала» Бауэр: «Порой мне не кажется, что русские – счастливая нация. Лично меня в России бесит обилие бумаг»

Защитник «Арсенала» Роберт Бауэр поговорил о русской нации. Футболист не считает ее счастливой.

– Думаю, за годы СССР и коммунизма люди здесь стали очень зациклены на работе и дисциплине. Поэтому порой мне не кажется, что русские — счастливая нация. Хотя я могу ошибаться.

— Видите эти черты в членах своей семьи?

— Только если тягу к дисциплине. Думаю, у нас с ними микс немецкого и русского, поэтому мы ведем себя чуть по-другому.

Что бесит в России лично меня, так это обилие бумаг. Я должен сделать миллион вещей, чтобы получить визу для себя и моей семьи. Это целая операция, просто невероятно!