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  • Игрок «Арсенала» Бауэр: «Порой мне не кажется, что русские – счастливая нация. Лично меня в России бесит обилие бумаг»

Игрок «Арсенала» Бауэр: «Порой мне не кажется, что русские – счастливая нация. Лично меня в России бесит обилие бумаг»

17 января 2020, 19:13
4

Защитник «Арсенала» Роберт Бауэр поговорил о русской нации. Футболист не считает ее счастливой.

– Думаю, за годы СССР и коммунизма люди здесь стали очень зациклены на работе и дисциплине. Поэтому порой мне не кажется, что русские — счастливая нация. Хотя я могу ошибаться.

— Видите эти черты в членах своей семьи?

— Только если тягу к дисциплине. Думаю, у нас с ними микс немецкого и русского, поэтому мы ведем себя чуть по-другому.

Что бесит в России лично меня, так это обилие бумаг. Я должен сделать миллион вещей, чтобы получить визу для себя и моей семьи. Это целая операция, просто невероятно!

  • Бауэр перешел в «Арсенал» из «Вердера» в августе.
  • В этом сезоне немец провел 12 матчей в РПЛ, забил гол и отдал ассист.
  • «Арсенал» в РПЛ идет шестым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арсенал Бауэр Роберт
Комментарии (4)
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Viper for CSKA
1579279970
"...люди стали очень зациклены на работе и дисциплине". Этот немец сломался - несите нового. А насчёт бумаг для посольства, то так везде. Просто привык Роберт по Европе по паспорту кататься. А нам, несмотря на все обещания в 2000-ых, и не думают хотя бы упростить процедуру получения виз. И это при том, сколько денег русские тратят заграницей.
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Aviator
1579283364
Ягужинский Тут новая беда. В связи с делом Меншикова произведен был обыск в канцелярии камергера Монса. Нежданно много пакостных писем обнаружилось. И все от государственных людей... Петр Чего им от камергера надобно? Ягужинский Кому чего... Кто повышенье в чине просит. Кто – деревню... Кто – ссуду из личных средств. Петр Каких таких средств? Откуда у Вильки средства?.. Ягужинский Подпись государыни – средство сильное. За то и благодарности получал. (Заглянул в папку.) Вот от Меншикова – пять тысяч. От Апраксина – шпага позолоченная... От Голицына – тройка лошадей... Тут большой список... Петр Зачем взятки в тетрадь-то записывать? Ягужинский Немец. Во всем порядок любит...
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muslim.kirsanov
1579286136
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь --------- http://szevs.2sms.ru
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