Игрок «Арсенала» Бауэр: «Порой мне не кажется, что русские – счастливая нация. Лично меня в России бесит обилие бумаг»

Просто паренёк наверное не знает отголоски своих сородичей 1939-1945 после чего много такого и случилось. Ну да ладно, - это прошлое. А вот что касается дисциплины, то уж кто, кто, но только не русские. Сами немцы на голову в этом плане выше. Он еще про японцев похоже ничего не знает. Короче молодой, зеленый, тупой и с вытекающими отсюда разговорами в его стиле.
Защитник «Арсенала» Роберт Бауэр поговорил о русской нации. Футболист не считает ее счастливой.
– Думаю, за годы СССР и коммунизма люди здесь стали очень зациклены на работе и дисциплине. Поэтому порой мне не кажется, что русские — счастливая нация. Хотя я могу ошибаться.
— Видите эти черты в членах своей семьи?
— Только если тягу к дисциплине. Думаю, у нас с ними микс немецкого и русского, поэтому мы ведем себя чуть по-другому.
Что бесит в России лично меня, так это обилие бумаг. Я должен сделать миллион вещей, чтобы получить визу для себя и моей семьи. Это целая операция, просто невероятно!
- Бауэр перешел в «Арсенал» из «Вердера» в августе.
- В этом сезоне немец провел 12 матчей в РПЛ, забил гол и отдал ассист.
- «Арсенал» в РПЛ идет шестым.