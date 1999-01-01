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    Семин: «Жоау Мариу должен остаться в клубе. Вопрос в финансовых возможностях»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник Жоау Мариу должен остаться в команде.

    — Жоау Мариу заявил, что у него есть желание остаться в «Локомотиве» после окончания арендного соглашения. Вы хотите этого?

    — Это исполнитель высокого уровня. Такие должны оставаться в клубе.

    — Вы это обсуждали с руководством?

    — Да. Вопрос в финансовых возможностях. Если удастся договориться всем сторонам, сотрудничество продолжится, – сказал Семин.

    • Летом «Локо» арендовал Мариу у «Интера».
    • В текущем сезоне в активе 26-летнего хавбека 12 матчей, один гол и пять ассистов.

    A Bola: «Локомотив» хочет снизить цену трансфера Жоау Мариу


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1430

      Давид59 31 минуту назад

      Если его не оставят - считай от борьбы за 1-е место отказались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5717

      Антибиотик 51 минуту назад

      Игрок очень сильный для уровня РПЛ, но наши экономисты могут опять начудить. На этот раз первоначальное право выкупа в контракте хоть прописали?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +327

      ZENIT****** 1 час назад

      Игрок добротный,почему бы и нет? РПЛ только в плюс,а Палыч уже сказал за.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8034

      parevg 1 час назад

      шПалыч прав.
      Такого игрока обязаны сохранить.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +22861

      zra78 1 час назад

      Должен! Обязан Локо его купить!!!

      5
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