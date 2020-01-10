Семин: «Жоау Мариу должен остаться в клубе. Вопрос в финансовых возможностях»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник Жоау Мариу должен остаться в команде.

— Жоау Мариу заявил, что у него есть желание остаться в «Локомотиве» после окончания арендного соглашения. Вы хотите этого?

— Это исполнитель высокого уровня. Такие должны оставаться в клубе.

— Вы это обсуждали с руководством?

— Да. Вопрос в финансовых возможностях. Если удастся договориться всем сторонам, сотрудничество продолжится, – сказал Семин.

Летом «Локо» арендовал Мариу у «Интера».

В текущем сезоне в активе 26-летнего хавбека 12 матчей, один гол и пять ассистов.

A Bola: «Локомотив» хочет снизить цену трансфера Жоау Мариу



