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  • Семин: «Жоау Мариу должен остаться в клубе. Вопрос в финансовых возможностях»

Семин: «Жоау Мариу должен остаться в клубе. Вопрос в финансовых возможностях»

10 января 2020, 18:37
6

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник Жоау Мариу должен остаться в команде.

— Жоау Мариу заявил, что у него есть желание остаться в «Локомотиве» после окончания арендного соглашения. Вы хотите этого?

— Это исполнитель высокого уровня. Такие должны оставаться в клубе.

— Вы это обсуждали с руководством?

— Да. Вопрос в финансовых возможностях. Если удастся договориться всем сторонам, сотрудничество продолжится, – сказал Семин.

  • Летом «Локо» арендовал Мариу у «Интера».
  • В текущем сезоне в активе 26-летнего хавбека 12 матчей, один гол и пять ассистов.

A Bola: «Локомотив» хочет снизить цену трансфера Жоау Мариу


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Интер Мариу Жоау Семин Юрий
Комментарии (6)
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zra78
1578671222
Должен! Обязан Локо его купить!!!
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Антибиотик
1578673734
Игрок очень сильный для уровня РПЛ, но наши экономисты могут опять начудить. На этот раз первоначальное право выкупа в контракте хоть прописали?
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Давид59
1578674910
Если его не оставят - считай от борьбы за 1-е место отказались
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IVANRUS777
1578697074
Главное здесь, что сам футболист не против, потому что в Локо у него пошла игра и он почувствовал веру в себя, уверенность и желание дальше развиваться. Если игрок сидит постоянно на банке, пусть даже и в именитом клубе, то он деградирует. Так что здесь у Локо есть все шансы оставить игрока в клубе, если только руководители не зажмут денег.
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Рубинище
1578743190
Это главная задача Локо. на зиму
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