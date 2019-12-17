A Bola: «Локомотив» хочет снизить цену трансфера Жоау Мариу

Ну думаю, что уж этот дяденька стоит таких денег. На мой взгляд, один из лучших в Локо. Я прямо завидую Палычу, что у него такой шикарный человек. Надеюсь, все срастется и он еще нас порадует своей техникой.
«Локомотив» хочет выкупить права на полузащитника «Интера» Жоау Мариу по сниженной цене, сообщает A Bola.
Московский клуб планирует снизить цену в 18 миллионов евро, оговоренную в арендном соглашении.
- Летом «Локо» арендовал Мариу у «Интера».
- В текущем сезоне в активе 26-летнего хавбека 12 матчей, один гол и пять ассистов.
Calciomercato: «Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу