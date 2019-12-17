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    A Bola: «Локомотив» хочет снизить цену трансфера Жоау Мариу

    «Локомотив» хочет выкупить права на полузащитника «Интера» Жоау Мариу по сниженной цене, сообщает A Bola.

    Московский клуб планирует снизить цену в 18 миллионов евро, оговоренную в арендном соглашении.

    • Летом «Локо» арендовал Мариу у «Интера».
    • В текущем сезоне в активе 26-летнего хавбека 12 матчей, один гол и пять ассистов.

    Calciomercato: «Локомотив» хочет выкупить Жоау Мариу

    Источник: A Bola

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2188

      raritet 45 минут назад

      Ну думаю, что уж этот дяденька стоит таких денег. На мой взгляд, один из лучших в Локо. Я прямо завидую Палычу, что у него такой шикарный человек. Надеюсь, все срастется и он еще нас порадует своей техникой.

      0
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      Рейтинг: +22798

      zra78 > raritet 24 минуты назад

      Только видишь уже этот грузин опять начал фигнёй заниматься,да торгуется и очередной трансфер слетит

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