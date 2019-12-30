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    Сборная Финляндии будет тренироваться в Петербурге во время Евро-2020

    Сборная Финляндии разместится на базе в Зеленогорске во время чемпионата Европы, сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Финляндии.

    «Главной тренировочной площадкой сборной Финляндии станет стадион в Зеленогорске, а жить команда будет в Репино», – сказали в пресс-службе.

    • Зеленогорск – внутригородское муниципальное образование в составе Курортного района Санкт-Петербурга.
    • Репино – поселок в составе Курортного района.
    • Сборная России на Евро-2020 сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

    Расписание матчей сборной России на Евро-2020: первая игра 13 июня с Бельгией в Санкт-Петербурге


    Источник: «Р-Спорт»

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