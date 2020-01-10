Сборная Финляндии будет тренироваться в Петербурге во время Евро-2020

Сборная Финляндии разместится на базе в Зеленогорске во время чемпионата Европы, сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Финляндии.

«Главной тренировочной площадкой сборной Финляндии станет стадион в Зеленогорске, а жить команда будет в Репино», – сказали в пресс-службе.

Зеленогорск – внутригородское муниципальное образование в составе Курортного района Санкт-Петербурга.

Репино – поселок в составе Курортного района.

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