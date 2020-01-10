Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сборная Финляндии будет тренироваться в Петербурге во время Евро-2020

Сборная Финляндии будет тренироваться в Петербурге во время Евро-2020

10 января 2020, 13:51
1

Сборная Финляндии разместится на базе в Зеленогорске во время чемпионата Европы, сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Финляндии.

«Главной тренировочной площадкой сборной Финляндии станет стадион в Зеленогорске, а жить команда будет в Репино», – сказали в пресс-службе.

  • Зеленогорск – внутригородское муниципальное образование в составе Курортного района Санкт-Петербурга.
  • Репино – поселок в составе Курортного района.
  • Сборная России на Евро-2020 сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

Расписание матчей сборной России на Евро-2020: первая игра 13 июня с Бельгией в Санкт-Петербурге


Источник: «Р-Спорт»
Отбор ЧЕ-2020 Финляндия Россия
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
саня ле
1579011480
считай дома чушкари будут.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+