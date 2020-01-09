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Дзюба, Аршавин, Тимощук – в сборной «Зенита» за десять лет

9 января 2020, 15:55
11

«Зенит» в своем англоязычном твиттере опубликовал сборную клуба по итогам десятилетия.

В состав команды, которую выбирали болельщики, вошли Вячеслав Малафеев, Александр Анюков, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Анатолий Тимощук, Аксель Витсель, Мигель Данни, Андрей Аршавин, Халк, Артем Дзюба.

Футболисты, которое были близки к попаданию в число 11 лучших: Юрий Лодыгин, Юрий Жирков, Эсекьель Гарай, Луиш Нету, Игорь Денисов, Роман Широков, Константин Зырянов, Сердар Азмун, Хосе Саломон Рондон, Александр Кержаков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Дзюба Артем Тимощук Анатолий
Комментарии (11)
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altezzik
1578575016
Неплохая команда была бы... да бы помешало.
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GrizzlyD
1578575400
с автором согласен, рондона бы тока выкинул
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hevbn 28
1578575618
Не очень понимаю что в этом списке делает Иванович , он конечно хороший игрок , но во первых его лучшие годы прошли далеко не в Зените , а во вторых на мой взгляд с чисто футбольной точки зрения Бранислав по моему в Зените играет не такую уж важную роль сейчас (не считая конечно его роль лидера в раздевалке). Но с другой стороны не выбирать же в эту сборную того же Нету , а то что у Зенита все эти десять лет центр обороны мягко говоря не очень сильный это уже проблемы Зенита , а не Ивановича.
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ВетеR
1578583203
Бревно Дзюба воше́л, а Кержаков нет ( Чудо избиратели
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Football06
1578583295
Там Иванович лишний и Дзюба , Вместо них Губочан и Кержаков соответственно в основах )) видно упор сделали на то что есть чтоб обидно не было им))
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Plyash
1578583415
Кержакова не заслужено забыли,да с Дзюбой поспешили.
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sergeevnikitabak
1578587808
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AnTiNeHrEsT
1578591182
Кержаков и Зырянов явно более достойны быть в основе вместо Дзюбы и Витселя. И что тут вообще делает Азмун? он за пол года игры удостоился войти в сборную десятилетия?
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