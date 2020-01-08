Дзюба, Аршавин, Тимощук – в сборной «Зенита» за десять лет

Не очень понимаю что в этом списке делает Иванович , он конечно хороший игрок , но во первых его лучшие годы прошли далеко не в Зените , а во вторых на мой взгляд с чисто футбольной точки зрения Бранислав по моему в Зените играет не такую уж важную роль сейчас (не считая конечно его роль лидера в раздевалке). Но с другой стороны не выбирать же в эту сборную того же Нету , а то что у Зенита все эти десять лет центр обороны мягко говоря не очень сильный это уже проблемы Зенита , а не Ивановича.
«Зенит» в своем англоязычном твиттере опубликовал сборную клуба по итогам десятилетия.
В состав команды, которую выбирали болельщики, вошли Вячеслав Малафеев, Александр Анюков, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Анатолий Тимощук, Аксель Витсель, Мигель Данни, Андрей Аршавин, Халк, Артем Дзюба.
Футболисты, которое были близки к попаданию в число 11 лучших: Юрий Лодыгин, Юрий Жирков, Эсекьель Гарай, Луиш Нету, Игорь Денисов, Роман Широков, Константин Зырянов, Сердар Азмун, Хосе Саломон Рондон, Александр Кержаков.
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— FC Zenit in English (@fczenit_en) January 8, 2020