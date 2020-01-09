Дзюба, Аршавин, Тимощук – в сборной «Зенита» за десять лет

«Зенит» в своем англоязычном твиттере опубликовал сборную клуба по итогам десятилетия.
В состав команды, которую выбирали болельщики, вошли Вячеслав Малафеев, Александр Анюков, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Анатолий Тимощук, Аксель Витсель, Мигель Данни, Андрей Аршавин, Халк, Артем Дзюба.
Футболисты, которое были близки к попаданию в число 11 лучших: Юрий Лодыгин, Юрий Жирков, Эсекьель Гарай, Луиш Нету, Игорь Денисов, Роман Широков, Константин Зырянов, Сердар Азмун, Хосе Саломон Рондон, Александр Кержаков.
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Источник: твиттер «Зенита»