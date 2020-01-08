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    Дзюба, Аршавин, Тимощук – в сборной «Зенита» за десять лет

    «Зенит» в своем англоязычном твиттере опубликовал сборную клуба по итогам десятилетия.

    В состав команды, которую выбирали болельщики, вошли Вячеслав Малафеев, Александр Анюков, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Анатолий Тимощук, Аксель Витсель, Мигель Данни, Андрей Аршавин, Халк, Артем Дзюба.

    Футболисты, которое были близки к попаданию в число 11 лучших: Юрий Лодыгин, Юрий Жирков, Эсекьель Гарай, Луиш Нету, Игорь Денисов, Роман Широков, Константин Зырянов, Сердар Азмун, Хосе Саломон Рондон, Александр Кержаков.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4229

      hevbn 28 12 минут назад

      Не очень понимаю что в этом списке делает Иванович , он конечно хороший игрок , но во первых его лучшие годы прошли далеко не в Зените , а во вторых на мой взгляд с чисто футбольной точки зрения Бранислав по моему в Зените играет не такую уж важную роль сейчас (не считая конечно его роль лидера в раздевалке). Но с другой стороны не выбирать же в эту сборную того же Нету , а то что у Зенита все эти десять лет центр обороны мягко говоря не очень сильный это уже проблемы Зенита , а не Ивановича.

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      Рейтинг: +22564

      gol_kak_sokol 13 минут назад

      Я бы поставил Зырянова вместо Тимощука.

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      Рейтинг: +272

      GrizzlyD 16 минут назад

      с автором согласен, рондона бы тока выкинул

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      Рейтинг: +1214

      altezzik 22 минуты назад

      Неплохая команда была бы... да бы помешало.

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