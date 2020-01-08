Левандовски: «Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился планами на будущее.

«Операция прошла хорошо, не было никаких проблем. Сейчас мне лучше тренироваться индивидуально, но не волнуйтесь, я буду в форме к первой игре после паузы в чемпионате, если все пойдет по плану.

Что касается личной жизни, я хочу, чтобы моя семья и я были здоровы. Мы ожидаем появления второго ребенка, и это дает мне дополнительную мотивацию. Что касается спорта, то выиграть Лигу чемпионов с «Баварией» – это моя мечта. Кроме того, хочу хорошо выступить на Евро-2020 в составе сборной Польши», – сказал Левандовски.