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    Левандовски: «Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов с «Баварией»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился планами на будущее.

    «Операция прошла хорошо, не было никаких проблем. Сейчас мне лучше тренироваться индивидуально, но не волнуйтесь, я буду в форме к первой игре после паузы в чемпионате, если все пойдет по плану.

    Что касается личной жизни, я хочу, чтобы моя семья и я были здоровы. Мы ожидаем появления второго ребенка, и это дает мне дополнительную мотивацию. Что касается спорта, то выиграть Лигу чемпионов с «Баварией» – это моя мечта. Кроме того, хочу хорошо выступить на Евро-2020 в составе сборной Польши», – сказал Левандовски.

    • В этом сезоне Левандовски сыграл в Бундеслиге 17 матчей, забил 19 голов и отдал два ассиста.
    • Последний раз «Бавария» выигрывала Лигу чемпионов в 2013 году.

    Источник: GGFN

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2032

      absent32 1 час назад

      ты можешь!!! но не с баварией!!! при всем уважении к красным, но нет

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