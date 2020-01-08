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Левандовски: «Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов с «Баварией»

8 января 2020, 16:36
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился планами на будущее.

«Операция прошла хорошо, не было никаких проблем. Сейчас мне лучше тренироваться индивидуально, но не волнуйтесь, я буду в форме к первой игре после паузы в чемпионате, если все пойдет по плану.

Что касается личной жизни, я хочу, чтобы моя семья и я были здоровы. Мы ожидаем появления второго ребенка, и это дает мне дополнительную мотивацию. Что касается спорта, то выиграть Лигу чемпионов с «Баварией» – это моя мечта. Кроме того, хочу хорошо выступить на Евро-2020 в составе сборной Польши», – сказал Левандовски.

  • В этом сезоне Левандовски сыграл в Бундеслиге 17 матчей, забил 19 голов и отдал два ассиста.
  • Последний раз «Бавария» выигрывала Лигу чемпионов в 2013 году.

Источник: GGFN
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (1)
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absent32
1578492212
ты можешь!!! но не с баварией!!! при всем уважении к красным, но нет
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