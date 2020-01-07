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  • Ляказетт: «Артета ругался, ведь мы знали, что «Лидс» будет играть подобным образом»

Ляказетт: «Артета ругался, ведь мы знали, что «Лидс» будет играть подобным образом»

7 января 2020, 07:15

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт рассказал об эмоциях главного тренера лондонцев Микеля Артеты во время матча Кубка Англии против «Лидса» (1:0).

«Был ли недоволен Артета в перерыве? Он очень громко кричал. Он ругался, ведь мы знали, что «Лидс» будет играть именно подобным образом, но команда не смогла сыграть так, как было на изначально установке», – поделился нападающий.

  • В 1/16 финала «Арсенал» встретится с «Борнмутом».
  • Матч состоится в период с 24 по 27 января.
  • «Арсенал» занимает 10-е место в АПЛ.

Источник: ESPN
Англия. Кубок Арсенал Лидс Ляказетт Александр Артета Микель
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