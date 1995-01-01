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    Ляказетт: «Артета ругался, ведь мы знали, что «Лидс» будет играть подобным образом»

    Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт рассказал об эмоциях главного тренера лондонцев Микеля Артеты во время матча Кубка Англии против «Лидса» (1:0).

    «Был ли недоволен Артета в перерыве? Он очень громко кричал. Он ругался, ведь мы знали, что «Лидс» будет играть именно подобным образом, но команда не смогла сыграть так, как было на изначально установке», – поделился нападающий.

    • В 1/16 финала «Арсенал» встретится с «Борнмутом».
    • Матч состоится в период с 24 по 27 января.
    • «Арсенал» занимает 10-е место в АПЛ.

    Источник: ESPN

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