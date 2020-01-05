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  • «Буду чуть лучше зарабатывать». Хавбек Громыко подтвердил трансфер в тульский «Арсенал»

«Буду чуть лучше зарабатывать». Хавбек Громыко подтвердил трансфер в тульский «Арсенал»

5 января 2020, 20:59
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Полузащитник солигорского «Шахтера» Валерий Громыко продолжит карьеру в тульском «Арсенале». Трансфер подтвердил сам игрок, пишет издание «Прессбол».

– Не терпится присоединиться к новой команде?

– Еще бы! Давно не играл, соскучился по футболу. 13 января улетаю в Москву на медосмотр, 14-го — из Москвы в Турцию на сбор.

– Как думаешь, в Туле на тебя сделают серьезную ставку или придется воевать за место в составе? Контракт на 3,5 года...

– Мне кажется, срок нормальный. Какой смысл подписывать молодого игрока на короткий срок, если клуб в нем заинтересован? По недолгому разговору с Игорем Черевченко понял, что меня там ждут, на меня рассчитывают.

– Если не секрет: «Арсенал» предложил зарплату гораздо лучше, чем имеешь в «Шахтере»?

– В Солигорске у меня была зарплата на уровне всех молодых игроков. Ну а так, в принципе, в «Шахтере» у всех плюс-минус одинаковые зарплаты. Исключение — легионеры. У приезжих они больше, у некоторых — гораздо больше. Когда узнаешь это, немного неприятно.

В Туле, конечно, буду чуть больше зарабатывать, чем имел в «Шахтере». Но это несущественная разница.

  • Громыко выступал за «Шахтер» с января 2018 года.
  • За два сезона хавбек провел 29 игр, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
  • В его активе один матч в составе сборной Белоруссии.

Источник: «Прессбол»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Шахтер Арсенал Громыко Валерий
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