Агент Ткаченко: «После «Локомотива» Смолов будет либо в Америке, либо в Китае»

Представитель форварда «Локомотива» Федора Смолова Герман Ткаченко поговорил о будущем игрока. Планируется, что он продолжит карьеру заграницей.
«Мы хотим еще полтора года быть в «Локомотиве», все-таки здесь завершить проект на мажорной ноте. Неплохо сыграть в Лиге чемпионов, но надо выиграть что-то, вернуть ощущение того кайфа. После этого мы будем либо в Америки, либо в Китае», – сказал агент.
- Смолов в текущем сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил три гола, сделал столько же результативных передач.
- Форвард выступает за «Локомотив» с лета прошлого года.
- «Локомотив» в таблице РПЛ идет пятым.
Источник: YouTube-канал «КраСава»