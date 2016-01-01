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    Агент Ткаченко: «После «Локомотива» Смолов будет либо в Америке, либо в Китае»

    Представитель форварда «Локомотива» Федора Смолова Герман Ткаченко поговорил о будущем игрока. Планируется, что он продолжит карьеру заграницей.

    «Мы хотим еще полтора года быть в «Локомотиве», все-таки здесь завершить проект на мажорной ноте. Неплохо сыграть в Лиге чемпионов, но надо выиграть что-то, вернуть ощущение того кайфа. После этого мы будем либо в Америки, либо в Китае», – сказал агент.

    • Смолов в текущем сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил три гола, сделал столько же результативных передач.
    • Форвард выступает за «Локомотив» с лета прошлого года.
    • «Локомотив» в таблице РПЛ идет пятым.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Сегодня, 21:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1322

      Давид59 18 минут назад

      Одну сторону уже уговорили. Осталось узнать, что американцы и китайцы по этому поводу думают.

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