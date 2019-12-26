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  • Агент Ткаченко: «После «Локомотива» Смолов будет либо в Америке, либо в Китае»

Агент Ткаченко: «После «Локомотива» Смолов будет либо в Америке, либо в Китае»

26 декабря 2019, 21:09
12

Представитель форварда «Локомотива» Федора Смолова Герман Ткаченко поговорил о будущем игрока. Планируется, что он продолжит карьеру заграницей.

«Мы хотим еще полтора года быть в «Локомотиве», все-таки здесь завершить проект на мажорной ноте. Неплохо сыграть в Лиге чемпионов, но надо выиграть что-то, вернуть ощущение того кайфа. После этого мы будем либо в Америки, либо в Китае», – сказал агент.

  • Смолов в текущем сезоне РПЛ провел 14 матчей, забил три гола, сделал столько же результативных передач.
  • Форвард выступает за «Локомотив» с лета прошлого года.
  • «Локомотив» в таблице РПЛ идет пятым.

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Локомотив Смолов Федор
Комментарии (12)
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Давид59
1577385015
Одну сторону уже уговорили. Осталось узнать, что американцы и китайцы по этому поводу думают.
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polt
1577386553
Сидеть он будет на попе ровно в России.
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O-kolesov
1577391074
В Китае установили потолок зарплат, а в Америку, если только в Центральную или на Аляску.
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Томик
1577391553
Какой там он кайф себе хочет вернуть? Хрен знает чем занимается, но всё ещё считает себя футболистом. Американцам то он зачем?
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Plyash
1577392020
Ехать Феде надо в Африку,там он хоть цветом кожи отличаться будет,игрой отличаться он уже не сможет. Ощущение кайфа от африканок точно словит.
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erma
1577401194
К пингвинам, в антарктику
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3a zenit
1577415253
в лапту пусть играет,может там повезёт.
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Kulimen
1577426695
Ткаченко видимо новости не читает, только недавно писали, что в китайской лиге введен потолок зарплат, который позволяет платить 3 млн евро иностранцам.
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Иван Петров 1986
1577433366
А скорее всего в жопе.
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ilichkadr
1577447202
Скорее нигде не будет, либо в каком-нибудь Ордабасы или Кайсаре. Похоже, что Палыч уже давно репу чешит как избавиться от баласта.
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