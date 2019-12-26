Агент Ткаченко: «После «Локомотива» Смолов будет либо в Америке, либо в Китае»

Представитель форварда «Локомотива» Федора Смолова Герман Ткаченко поговорил о будущем игрока. Планируется, что он продолжит карьеру заграницей.

«Мы хотим еще полтора года быть в «Локомотиве», все-таки здесь завершить проект на мажорной ноте. Неплохо сыграть в Лиге чемпионов, но надо выиграть что-то, вернуть ощущение того кайфа. После этого мы будем либо в Америки, либо в Китае», – сказал агент.