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  • Сторонники независимости Каталонии устроили акцию протеста перед матчем «Барселона» – «Реал»

Сторонники независимости Каталонии устроили акцию протеста перед матчем «Барселона» – «Реал»

18 декабря 2019, 20:50

Возле стадиона «Камп Ноу» в Барселоне проходит акция протеста, организованная сторонниками независимости Каталонии.

В митинге участвуют несколько тысяч человек.

  • Матч 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом» в октябре был перенесен на 18 декабря из-за массовых беспорядков в Каталонии.
  • Эль Класико пройдет сегодня на «Камп Ноу», начало – в 22:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: El Barca juga a RAC1
Испания. Примера Барселона Реал
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