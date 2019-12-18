Сторонники независимости Каталонии устроили акцию протеста перед матчем «Барселона» – «Реал»

Возле стадиона «Камп Ноу» в Барселоне проходит акция протеста, организованная сторонниками независимости Каталонии.
В митинге участвуют несколько тысяч человек.
- Матч 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом» в октябре был перенесен на 18 декабря из-за массовых беспорядков в Каталонии.
- Эль Класико пройдет сегодня на «Камп Ноу», начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: El Barca juga a RAC1