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    Примера. «Барселона» примет «Реал» в перенесенном Эль Класико

    Сегодня «Барселона» сыграет на стадионе «Камп Ноу» против «Реала» в рамках перенесенного матча 10 тура чемпионата Испании.

    Изначально поединок между клубами должен был состояться 26 октября, но был перенесен из-за протестов в Каталонии.

    Это первая встреча команд в сезоне 2019/20. В последний раз команды встречались 2 марта 2019 года в 28-м туре чемпионата Испании прошлого сезона, тогда победу со счетом 1:0 одержали каталонцы.

    После 17 туров Примеры у обоих клубов по 35 очков, «Барселона» находится на первом месте в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

    За всю историю команды сыграли между собой 242 раза в официальных матчах. «Барселона» одержала 96 побед, а «Реал» – 95. 51 раз была зафиксирована ничья.

    Источник: Бомбардир.ру

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