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  • Примера. «Барселона» примет «Реал» в перенесенном Эль Класико

Примера. «Барселона» примет «Реал» в перенесенном Эль Класико

18 декабря 2019, 21:10
11

Сегодня «Барселона» сыграет на стадионе «Камп Ноу» против «Реала» в рамках перенесенного матча 10 тура чемпионата Испании.

Изначально поединок между клубами должен был состояться 26 октября, но был перенесен из-за протестов в Каталонии.

Это первая встреча команд в сезоне-2019/20. В последний раз команды встречались 2 марта 2019 года в 28-м туре Примеры прошлого сезона, тогда победу со счетом 1:0 одержали каталонцы.

После 17 туров чемпионата у обоих клубов по 35 очков, «Барселона» находится на первом месте в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

За всю историю команды сыграли между собой 242 раза в официальных матчах. «Барселона» одержала 96 побед, «Реал» – 95. 51 раз была зафиксирована ничья.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Реал
Комментарии (11)
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Жорик кекс обжорик
1576653476
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА: И так господа, Эль-Класико - это футбольный матч, в котором играют две команды, а выигрывает Барселона. (с) В.Уткин
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Mister_Tomsk
1576682858
Динарка, ты как сегодня с вазелином или без?)))) я не фан реала, но против карлика)
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portero
1576688993
Видаль обиделся , в заявке нет.....
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Serega 68
1576692810
88
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Mister_Tomsk
1576692871
ну прежде всего за красивый футбол, много голов, и набутыливание динарки в прямом эфире))))))))))))))
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dago41
1576693158
tgtennis.com . Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни! Сайт - tgtennis.com
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VVM1964
1576695953
Барселона !!!
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portero
1576697917
Реал пока лучше Барсы играет...
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Dizayner
1576699621
динарко выходи, публика ждет))
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