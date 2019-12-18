Примера. «Барселона» примет «Реал» в перенесенном Эль Класико

Сегодня «Барселона» сыграет на стадионе «Камп Ноу» против «Реала» в рамках перенесенного матча 10 тура чемпионата Испании.

Изначально поединок между клубами должен был состояться 26 октября, но был перенесен из-за протестов в Каталонии.

Это первая встреча команд в сезоне-2019/20. В последний раз команды встречались 2 марта 2019 года в 28-м туре Примеры прошлого сезона, тогда победу со счетом 1:0 одержали каталонцы.

После 17 туров чемпионата у обоих клубов по 35 очков, «Барселона» находится на первом месте в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

За всю историю команды сыграли между собой 242 раза в официальных матчах. «Барселона» одержала 96 побед, «Реал» – 95. 51 раз была зафиксирована ничья.