Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола: «Я восхищаюсь Зиданом, будет приятно снова увидеть его»

Гвардиола: «Я восхищаюсь Зиданом, будет приятно снова увидеть его»

17 декабря 2019, 21:55

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это особенный момент, потому что Зидан – один из лучших. Я мечтал играть рядом с ним, но этого так и не произошло. Я с ним мало общался, но у меня складывается впечатление, что он невероятный человек, я восхищаюсь им. Будет приятно снова увидеть его.

«Мадрид» – короли этого турнира. Нас ждет невероятное испытание. Мы будем готовиться как можно лучше. В феврале увидим, в каком состоянии будем мы и «Реал». Они опытнее нас, но всегда хочется преуспеть в Лиге чемпионов. Для нас это невероятный опыт. Уверен, моя команда проведет два хороших матча», – сказал Гвардиола.

  • «Реал» примет «Сити» 26 февраля 2020 года, в Англии команды сыграют 17 марта.
  • Гвардиола проиграл три последних матча против мадридцев.

Источник: Marca
Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Гвардиола Хосеп Зидан Зинедин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+