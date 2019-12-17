Гвардиола: «Я восхищаюсь Зиданом, будет приятно снова увидеть его»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это особенный момент, потому что Зидан – один из лучших. Я мечтал играть рядом с ним, но этого так и не произошло. Я с ним мало общался, но у меня складывается впечатление, что он невероятный человек, я восхищаюсь им. Будет приятно снова увидеть его.

«Мадрид» – короли этого турнира. Нас ждет невероятное испытание. Мы будем готовиться как можно лучше. В феврале увидим, в каком состоянии будем мы и «Реал». Они опытнее нас, но всегда хочется преуспеть в Лиге чемпионов. Для нас это невероятный опыт. Уверен, моя команда проведет два хороших матча», – сказал Гвардиола.