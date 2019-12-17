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    Гвардиола: «Я восхищаюсь Зиданом, будет приятно снова увидеть его»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Это особенный момент, потому что Зидан – один из лучших. Я мечтал играть рядом с ним, но этого так и не произошло. Я с ним мало общался, но у меня складывается впечатление, что он невероятный человек, я восхищаюсь им. Будет приятно снова увидеть его.

    «Мадрид» – короли этого турнира. Нас ждет невероятное испытание. Мы будем готовиться как можно лучше. В феврале увидим, в каком состоянии будем мы и «Реал». Они опытнее нас, но всегда хочется преуспеть в Лиге чемпионов. Для нас это невероятный опыт. Уверен, моя команда проведет два хороших матча», – сказал Гвардиола.

    • «Реал» примет «Сити» 26 февраля 2020 года, в Англии команды сыграют 17 марта.
    • Гвардиола проиграл три последних матча против мадридцев.

    Источник: Marca

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