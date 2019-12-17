«СЭ»: «Зенит» предложит Семаку 1,7 миллиона в год

По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» предложит главному тренеру Сергею Семаку новое соглашение.

По новому контракту специалист будет получать 1,7 миллиона евро в год с учетом бонусов за достижение спортивных целей. Сейчас Семак зарабатывает около 1,2 миллиона евро.

В прошлом сезоне Семак привел команду к чемпионству.

В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 19 туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.

Питерцы вылетели из Лиги чемпионов, заняли последнее место в группе.

«Спорт день за днем»: «Зенит» продлит контракт с Семаком



