Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«СЭ»: «Зенит» предложит Семаку 1,7 миллиона в год

17 декабря 2019, 16:42
17

По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» предложит главному тренеру Сергею Семаку новое соглашение.

По новому контракту специалист будет получать 1,7 миллиона евро в год с учетом бонусов за достижение спортивных целей. Сейчас Семак зарабатывает около 1,2 миллиона евро.

  • В прошлом сезоне Семак привел команду к чемпионству.
  • В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 19 туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.
  • Питерцы вылетели из Лиги чемпионов, заняли последнее место в группе.

«Спорт день за днем»: «Зенит» продлит контракт с Семаком


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dinar7777dinar
1576591424
Идиоты
Ответить
NEONFOL
1576591623
вместо наказать, только бонусы, празднуют вылет, ну ну
Ответить
erma
1576592158
Сергей Богданыч прекрасный человек, но никудышний тренер. У него что, харизмы на 1.7 миллиона? Возьмите меня, я тоже плохой тренер, но обаятельный человек!
Ответить
NovV
1576592178
Пишут глупости с чужих слов. У Семака контракт 2+1. Сейчас его продляют (+1). Естественно, на тех же условиях. Остальное от журнализдов. Новый контракт будут обсуждать лишь через год
Ответить
monser08
1576592640
После Адвоката разве кто то достиг большего чем при Семаке, а зарплата , например Спалети , была более 4 лямов + отступные за то что нихрена не смог. Дайте ему время, он год разгребал наследие Луческу и зазвездившихся мальчиков, построил команду под себя, Зенит не провалился это уже надо учесть. Короче, искать другого тренера сейчас - это риск.
Ответить
portero
1576593570
На нем даже экономят, в отличии от иностранцев.
Ответить
САДЫЧОК
1576594937
Бред полнейший ! Черчесову хотят предложить , теперь Семаку ! За , что такое внимание ! В международных матчах-это полный ноль !
Ответить
paracetamol
1576595915
Самый низкооплачиваемый будет, оклад в 2 раза ниже болтливого бревна. Будут игроки такому починяться?
Ответить
sidul1
1576598349
Он, бы и за меньшие деньги изображал тренера. Появятся тройка класных игроков, будет результат, Семак пустое место.
Ответить
raritet
1576600052
даже голова кружится. Если посчитать, то получается 326.000 рублей в день. Даже если он нерабочий, даже если праздник, и ты на отдыхе . И даже, если команда в полной заднице. Это примерно, то, что я получаю за год. Хотя . Получается что и не получаю. Наверное, куркулятор неправильно показывает...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+