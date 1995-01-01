«СЭ»: «Зенит» предложит Семаку 1,7 миллиона в год

Бред полнейший ! Черчесову хотят предложить , теперь Семаку ! За , что такое внимание ! В международных матчах-это полный ноль !
По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» предложит главному тренеру Сергею Семаку новое соглашение.
По новому контракту специалист будет получать 1,7 миллиона евро в год с учетом бонусов за достижение спортивных целей. Сейчас Семак зарабатывает около 1,2 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Семак привел команду к чемпионству.
- В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 19 туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.
- Питерцы вылетели из Лиги чемпионов, заняли последнее место в группе.
«Спорт день за днем»: «Зенит» продлит контракт с Семаком