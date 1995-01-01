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    «СЭ»: «Зенит» предложит Семаку 1,7 миллиона в год

    По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» предложит главному тренеру Сергею Семаку новое соглашение.

    По новому контракту специалист будет получать 1,7 миллиона евро в год с учетом бонусов за достижение спортивных целей. Сейчас Семак зарабатывает около 1,2 миллиона евро.

    • В прошлом сезоне Семак привел команду к чемпионству.
    • В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 19 туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.
    • Питерцы вылетели из Лиги чемпионов, заняли последнее место в группе.

    «Спорт день за днем»: «Зенит» продлит контракт с Семаком


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3519

      САДЫЧОК 8 минут назад

      Бред полнейший ! Черчесову хотят предложить , теперь Семаку ! За , что такое внимание ! В международных матчах-это полный ноль !

      0
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      Рейтинг: +36197

      portero 31 минуту назад

      На нем даже экономят, в отличии от иностранцев.

      0
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      Рейтинг: +484

      monser08 46 минут назад

      После Адвоката разве кто то достиг большего чем при Семаке, а зарплата , например Спалети , была более 4 лямов + отступные за то что нихрена не смог. Дайте ему время, он год разгребал наследие Луческу и зазвездившихся мальчиков, построил команду под себя, Зенит не провалился это уже надо учесть. Короче, искать другого тренера сейчас - это риск.

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      Рейтинг: +70

      Питерский князь 52 минуты назад

      Если Семак будет проповедовать свой прагматизм(странное слово, приставки "пра" не бывает), и не начнет прессинговать, на каждом участке поля, тогда пусть уходит. В ЛЧ мы обосрались не из-за игроков, а из-за установки тренера!

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      Рейтинг: +2204

      erma > Питерский князь 2 минуты назад

      Я думаю, что и то и другое. Семак, конечно, не тренер (хотя прекрасный человек), но и команда - не команда. В пас играть не умеют, прессинга (как упомянуто) нет. А в Европе так играть нельзя

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      Рейтинг: +34

      NovV 54 минуты назад

      Пишут глупости с чужих слов. У Семака контракт 2+1. Сейчас его продляют (+1). Естественно, на тех же условиях. Остальное от журнализдов. Новый контракт будут обсуждать лишь через год

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      Рейтинг: +2204

      erma 54 минуты назад

      Сергей Богданыч прекрасный человек, но никудышний тренер. У него что, харизмы на 1.7 миллиона? Возьмите меня, я тоже плохой тренер, но обаятельный человек!

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      Рейтинг: +115

      NEONFOL 1 час назад

      вместо наказать, только бонусы, празднуют вылет, ну ну

      0
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      Рейтинг: +3697

      dinar7777dinar 1 час назад

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