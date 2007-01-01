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    Семин: «Чтобы обыгрывать «Атлетико», нужно обладать игроками такого же уровня»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал одну из причин поражения своей команды от «Атлетико» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Чтобы обыгрывать такие команды, как «Атлетико», нужно обладать игроками такого же уровня. Тем не менее, в этом розыгрыше мы получили очень ценный опыт», – сказал Семин.

    • «Локо» стартовал в ЛЧ с гостевой победы над «Байером», но затем проиграл пять матчей подряд.
    • Москвичи вылетели из еврокубков по итогам группового этапа второй год подряд.

    Семин: «Локомотив» объективно на последнем месте в Лиге чемпионов. Это справедливо»

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 09:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9509

      silver29 6 минут назад

      Палыч это ЛЧ, и вам достались действительно гранды мирового клубного футбола, поэтому только опыт и больше ничего тут не словишь.

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