Семин: «Чтобы обыгрывать «Атлетико», нужно обладать игроками такого же уровня»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал одну из причин поражения своей команды от «Атлетико» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Чтобы обыгрывать такие команды, как «Атлетико», нужно обладать игроками такого же уровня. Тем не менее, в этом розыгрыше мы получили очень ценный опыт», – сказал Семин.

«Локо» стартовал в ЛЧ с гостевой победы над «Байером», но затем проиграл пять матчей подряд.

Москвичи вылетели из еврокубков по итогам группового этапа второй год подряд.

Семин: «Локомотив» объективно на последнем месте в Лиге чемпионов. Это справедливо»