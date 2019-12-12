Семин: «Чтобы обыгрывать «Атлетико», нужно обладать игроками такого же уровня»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал одну из причин поражения своей команды от «Атлетико» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Чтобы обыгрывать такие команды, как «Атлетико», нужно обладать игроками такого же уровня. Тем не менее, в этом розыгрыше мы получили очень ценный опыт», – сказал Семин.
- «Локо» стартовал в ЛЧ с гостевой победы над «Байером», но затем проиграл пять матчей подряд.
- Москвичи вылетели из еврокубков по итогам группового этапа второй год подряд.
Семин: «Локомотив» объективно на последнем месте в Лиге чемпионов. Это справедливо»
Источник: Официальный сайт УЕФА