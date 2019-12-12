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  • Семин: «Чтобы обыгрывать «Атлетико», нужно обладать игроками такого же уровня»

Семин: «Чтобы обыгрывать «Атлетико», нужно обладать игроками такого же уровня»

12 декабря 2019, 09:42
17

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал одну из причин поражения своей команды от «Атлетико» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Чтобы обыгрывать такие команды, как «Атлетико», нужно обладать игроками такого же уровня. Тем не менее, в этом розыгрыше мы получили очень ценный опыт», – сказал Семин.

  • «Локо» стартовал в ЛЧ с гостевой победы над «Байером», но затем проиграл пять матчей подряд.
  • Москвичи вылетели из еврокубков по итогам группового этапа второй год подряд.

Семин: «Локомотив» объективно на последнем месте в Лиге чемпионов. Это справедливо»

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Атлетико Локомотив Семин Юрий
Комментарии (17)
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Давид59
1576136297
Как в том анекдоте - кажется вот-вот счастье! Ан нет - снова опыт.
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Дядя Серёжа
1576136782
Игроками, и тренерами... Какой тебе, старый, ты ещё опыт приобрёл?
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ssspartak
1576136851
дык понятно, что нужно обладать игроками такого уровня. а ты, тренер Сёмин и весь штаб, тогда зачем?! тренируй их до такого уровня! у твоих игроков как и у всех по две ноги и руки, по одной голове и мячик круглый. не надо тут ныть, что у нас нет таких игроков! вы им платите сколько они не стоят
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evgevg13
1576141607
Забыл лозунг Суворова???
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Кузьмич на трибуне
1576143629
Чтобы обладать игроками такого уровня , нужен тренер такого уровня, и ответственность игроков такого уровня. А про наших игроков ещё 25 лет назад Кройф сказал: " русские игроки получив первый миллион перестают тренироваться, это такой русский менталитет ". И примеров тому достаточно.
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Brabus71
1576144348
Чтобы обыгрывать такие команды надо играть...
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Niepel
1576144826
Так готовьте таких игроков! Кто вам мешает? У "Атлетико" была видна тренерская мысль! Команда умеет вскрывать "автобус"! Значит, они отрабатывают это на тренировках! А у нас что не посмотришь - всё в маленький "квадрат" играют! А потом на большом поле ничего сделать не могут! Зарплаты и футболисты и тренеры получают здоровые, а тренированности у игроков не видно!
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VVadic
1576145161
Палыч - вперёд в Арсенал!!!
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Серж 69
1576146582
Если судить по цене на Миранчуков,то уровень Локо весьма неплох,да только цены эти дутые,все это знают,и мы,и Палыч,и прочие...Цена,однако,так взлетела,что,не иначе как бабушка этих Миранчуков её определяет,внуки то для неё вообще бесценны.Во всех этих ценах должен быть хоть немного здравый смысл,но его то и нет,к сожалению...
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subbotaspartak
1576154770
Интересно, какого ещё тебе опыта не хватает, старче? Ты ж не пацан Семак, ты ярче?
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