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  • Журналист Панков: «К фильму о Дзюбе. Найдите пять отличий с проектом, который в свое время заморозили»

Журналист Панков: «К фильму о Дзюбе. Найдите пять отличий с проектом, который в свое время заморозили»

10 декабря 2019, 14:51
14

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков сравнил фильм «Я не Дзюба» с картиной «Я не Аршавин», которая так и не вышла на экраны.

«К фильму о Дзюбе. Найдите пять отличий с проектом, который в свое время заморозили», – написал Панков в твиттере.

Журналист напомнил, что в 2010 году появились новости о съемке фильма «Я не Аршавин», в котором главный герой с избыточным весом мечтает играть в футбол. Ему помогает Андрей Аршавин в образе «то ли волшебника, то ли видения».

  • Фильм «Я не Дзюба» участвует в защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино».
  • Продюсеры картины хотят получить от Фонда кино 71 миллион рублей при общем бюджете в 120 миллионов.
  • По словам режиссера, «герой фильма – обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол». «К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм», – рассказал режиссер Леонид Пляскин.

Дзюба получил роль в фильме «Я не Дзюба»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Андрея Панкова

Журналист издания «Чемпионат». Аудитория в твиттере - более 2,5 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Зенит Россия Аршавин Андрей Дзюба Артем
Комментарии (14)
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Vetalazz
1575979914
у бедкомедиана погляжу
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Иван Петров 1986
1575980732
Про этого клоуна-дебила еще и фильм сняли. Как низко мы упали ...
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Axe111
1575983013
Что за цирк...хотя нет,стоп ЭТО ЖЕ РОССИЙСКОЕ КИНО ЛООООООЛ
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Derzkiy1
1575986121
В стране так бардак твориться , они ещё фильмы про Дзюбу снимают ? Просто позорище !!!!! Что он такого выдающего сделал вообще ? Или футболист хороший? если на то пошло , то Акинфеев более выдающийся человек в спорте и личность максимально положительная , его в пример ставить нужно , но Дзюбу за что?
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serhio80
1575986170
а с какого *** из бюджета должны выделять деньги на кино с этим буратиной?) шлюба сам пусть и платит 120 лямов, его зарплаты вполне хватит
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evgevg13
1575991371
и тут плагиат. свои извилины ожирели и ничего придумать не могут
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Пельш 1
1575993401
Что за маразм? Чем эта "берёза" заслужила такого внимания к себе? Он выиграл ЧМ, или ЧЕ, или взял золотой мяч? Люди скажите пожалуйста, что сделало это чудо?
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nirita
1575996071
Надо же как-то обиженного мальчика-плохиша Дзюбу успокоить.
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TOL47
1575996447
Да уж ... ******* эта властная мафия сук и шлюх,
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Чец
1575997983
Почему просто фильм? Сварганили бы сериал серий так на сотню.
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