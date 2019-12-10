Журналист Панков: «К фильму о Дзюбе. Найдите пять отличий с проектом, который в свое время заморозили»

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков сравнил фильм «Я не Дзюба» с картиной «Я не Аршавин», которая так и не вышла на экраны.
«К фильму о Дзюбе. Найдите пять отличий с проектом, который в свое время заморозили», – написал Панков в твиттере.
Журналист напомнил, что в 2010 году появились новости о съемке фильма «Я не Аршавин», в котором главный герой с избыточным весом мечтает играть в футбол. Ему помогает Андрей Аршавин в образе «то ли волшебника, то ли видения».
- Фильм «Я не Дзюба» участвует в защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино».
- Продюсеры картины хотят получить от Фонда кино 71 миллион рублей при общем бюджете в 120 миллионов.
- По словам режиссера, «герой фильма – обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол». «К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм», – рассказал режиссер Леонид Пляскин.
Дзюба получил роль в фильме «Я не Дзюба»
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Андрея Панкова
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