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    Журналист Панков: «К фильму о Дзюбе. Найдите пять отличий с проектом, который в свое время заморозили»

    Журналист «Чемпионата» Андрей Панков сравнил фильм «Я не Дзюба» с картиной «Я не Аршавин», которая так и не вышла на экраны.

    «К фильму о Дзюбе. Найдите пять отличий с проектом, который в свое время заморозили», – написал Панков в твиттере.

    Журналист напомнил, что в 2010 году появились новости о съемке фильма «Я не Аршавин», в котором главный герой с избыточным весом мечтает играть в футбол. Ему помогает Андрей Аршавин в образе «то ли волшебника, то ли видения».

    • Фильм «Я не Дзюба» участвует в защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино».
    • Продюсеры картины хотят получить от Фонда кино 71 миллион рублей при общем бюджете в 120 миллионов.
    • По словам режиссера, «герой фильма – обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол». «К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм», – рассказал режиссер Леонид Пляскин.

    Дзюба получил роль в фильме «Я не Дзюба»

    Источник: твиттер Андрея Панкова

    Журналист издания «Чемпионат». Аудитория в твиттере - более 2,5 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 14:51
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      Рейтинг: +9

      Vetalazz 7 минут назад

      у бедкомедиана погляжу

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