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    «Он такой же, как любовь. Он и есть любовь». Сборная России поздравила болельщиков с Днем футбола

    Сборная России в твиттере поздравила подписчиков с Днем футбола, который празднуется сегодня, 10 декабря.

    «Он дарит лучшие эмоции в жизни. Он такой же, как любовь. Он и есть любовь. С праздником», – говорится в сообщении.

    • 10 декабря по решению ООН отмечается Всемирный день футбола.
    • Первое упоминание о футболе историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. Точная дата появления игры неизвестна.

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15104

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Ну, хоть здесь обошлось без Дзюбы. Мелочь, а приятно. *****

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