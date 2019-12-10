«Он такой же, как любовь. Он и есть любовь». Сборная России поздравила болельщиков с Днем футбола

Сборная России в твиттере поздравила подписчиков с Днем футбола, который празднуется сегодня, 10 декабря.
«Он дарит лучшие эмоции в жизни. Он такой же, как любовь. Он и есть любовь. С праздником», – говорится в сообщении.
- 10 декабря по решению ООН отмечается Всемирный день футбола.
- Первое упоминание о футболе историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. Точная дата появления игры неизвестна.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер сборной России