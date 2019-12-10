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  • «Он такой же, как любовь. Он и есть любовь». Сборная России поздравила болельщиков с Днем футбола

«Он такой же, как любовь. Он и есть любовь». Сборная России поздравила болельщиков с Днем футбола

10 декабря 2019, 12:34
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Сборная России в твиттере поздравила подписчиков с Днем футбола, который празднуется сегодня, 10 декабря.

«Он дарит лучшие эмоции в жизни. Он такой же, как любовь. Он и есть любовь. С праздником», – говорится в сообщении.

  • 10 декабря по решению ООН отмечается Всемирный день футбола.
  • Первое упоминание о футболе историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. Точная дата появления игры неизвестна.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1575971009
Ну, хоть здесь обошлось без Дзюбы. Мелочь, а приятно. *****
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Давид59
1575976052
А кто это на картинке мускулы показывает? На Борю Роттенберга похож
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