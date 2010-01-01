Линекер: «Смертные не могут играть на том же уровне, что и Месси»

СРОЧНО требуется РЕФОРМА
ЗМ мяч ежегодно должен вручаться в количестве 11-ти ШТУК!!!!
Соответственно - 11-ти игрокам виртуальной команды ЛУЧШИХ ИГРОКОВ ПО ПОЗИЦИЯМ, выбранной футбольным сообществом
Нынешний ЗМ - это КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС! КЛИНИКА!. ДИАГНОЗ)))
Все понимают, что футбол игра командная...
Вопросы есть?)))
ЕДИНСТВЕННЫМ результатом СПОРТИВНОЙ ИГРЫ ФУТБОЛ является либо ПОБЕДА либо ПОРАЖЕНИЕ ВСЕЙ КОМАНДЫ В ТУРНИРЕ "на победителя" и/или "призовые утешительные" места....
Результатом ВСЕЙ КОМАНДЫ!!!!!!
Вопросы?))))
Откуда взялся приз "ОТДЕЛЬНОМУ лучшему игроку"???
Как В КОМАНДНОМ СПОРТЕ (ИГРЕ!!!) можно определить отдельного "ЛУЧШЕГО ИГРОКА" вообше, когда на поле во время игры у всех РАЗНЫЕ ОБЯЗАНОСТИ???!!)))
Какие шансы у Месси стать лучшим вратарём? Или какие шансы у Тер Штегена стать лучшим забивалой или распасовщиком????
Ну...объясните мне, ЧЕМ МЕССИ ЛУЧШЕ ВАН ДЕЙКА??)))) Какой идиот и в чём их вообще сравнивал??)))
И, в конечном итоге, ОТКУДА БЕРУТСЯ "ОБЛАДАТЕЛИ" ЭТОГО ПРИЗА - "лучшие футболисты", КОМАНДЫ КОТОРЫХ НИЧЕГО НЕ ВЫИГРАЛИ???)))
Ну...Почему тогда, нет приза "лучщему загребающему"(или лучшему "гребцу"?)) в гребном спорте ???
Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер поздравил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с победой в премии «Золотой мяч».
«Месси выиграл свой шестой «Золотой мяч». Его статистика в 2019 году просто невероятная. Он на голову сильнее других футболистов. Его игра делает людей счастливыми. Смертные не могут играть на том же уровне, что и Лео. Эта награда полностью заслуженная», – написал Линекер в твиттере.
- Месси – первый в истории шестикратный обладатель «Золотого мяча».
- Линекер выступал в составе «Барселоны» с 1986 по 1989-й.