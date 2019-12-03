Линекер: «Смертные не могут играть на том же уровне, что и Месси»

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер поздравил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с победой в премии «Золотой мяч».

«Месси выиграл свой шестой «Золотой мяч». Его статистика в 2019 году просто невероятная. Он на голову сильнее других футболистов. Его игра делает людей счастливыми. Смертные не могут играть на том же уровне, что и Лео. Эта награда полностью заслуженная», – написал Линекер в твиттере.