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    Линекер: «Смертные не могут играть на том же уровне, что и Месси»

    Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер поздравил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с победой в премии «Золотой мяч».

    «Месси выиграл свой шестой «Золотой мяч». Его статистика в 2019 году просто невероятная. Он на голову сильнее других футболистов. Его игра делает людей счастливыми. Смертные не могут играть на том же уровне, что и Лео. Эта награда полностью заслуженная», – написал Линекер в твиттере.

    • Месси – первый в истории шестикратный обладатель «Золотого мяча».
    • Линекер выступал в составе «Барселоны» с 1986 по 1989-й.

    Источник: Твиттер Гари Линекера

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +918

      solodealer 48 минут назад

      СРОЧНО требуется РЕФОРМА
      ЗМ мяч ежегодно должен вручаться в количестве 11-ти ШТУК!!!!
      Соответственно - 11-ти игрокам виртуальной команды ЛУЧШИХ ИГРОКОВ ПО ПОЗИЦИЯМ, выбранной футбольным сообществом
      Нынешний ЗМ - это КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС! КЛИНИКА!. ДИАГНОЗ)))
      Все понимают, что футбол игра командная...
      Вопросы есть?)))
      ЕДИНСТВЕННЫМ результатом СПОРТИВНОЙ ИГРЫ ФУТБОЛ является либо ПОБЕДА либо ПОРАЖЕНИЕ ВСЕЙ КОМАНДЫ В ТУРНИРЕ "на победителя" и/или "призовые утешительные" места....
      Результатом ВСЕЙ КОМАНДЫ!!!!!!
      Вопросы?))))
      Откуда взялся приз "ОТДЕЛЬНОМУ лучшему игроку"???
      Как В КОМАНДНОМ СПОРТЕ (ИГРЕ!!!) можно определить отдельного "ЛУЧШЕГО ИГРОКА" вообше, когда на поле во время игры у всех РАЗНЫЕ ОБЯЗАНОСТИ???!!)))
      Какие шансы у Месси стать лучшим вратарём? Или какие шансы у Тер Штегена стать лучшим забивалой или распасовщиком????
      Ну...объясните мне, ЧЕМ МЕССИ ЛУЧШЕ ВАН ДЕЙКА??)))) Какой идиот и в чём их вообще сравнивал??)))
      И, в конечном итоге, ОТКУДА БЕРУТСЯ "ОБЛАДАТЕЛИ" ЭТОГО ПРИЗА - "лучшие футболисты", КОМАНДЫ КОТОРЫХ НИЧЕГО НЕ ВЫИГРАЛИ???)))
      Ну...Почему тогда, нет приза "лучщему загребающему"(или лучшему "гребцу"?)) в гребном спорте ???

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      Рейтинг: +1178

      Decorhome 1 час назад

      Все можно. Трудиться надо

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