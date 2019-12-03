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  • Линекер: «Смертные не могут играть на том же уровне, что и Месси»

Линекер: «Смертные не могут играть на том же уровне, что и Месси»

3 декабря 2019, 11:25
4

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер поздравил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с победой в премии «Золотой мяч».

«Месси выиграл свой шестой «Золотой мяч». Его статистика в 2019 году просто невероятная. Он на голову сильнее других футболистов. Его игра делает людей счастливыми. Смертные не могут играть на том же уровне, что и Лео. Эта награда полностью заслуженная», – написал Линекер в твиттере.

  • Месси – первый в истории шестикратный обладатель «Золотого мяча».
  • Линекер выступал в составе «Барселоны» с 1986 по 1989-й.

Источник: Твиттер Гари Линекера
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Линекер Гари
Комментарии (4)
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Decorhome
1575361782
Все можно. Трудиться надо
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general.lizyukov
1575366792
Гарри, можно про статистику поподробней? Золотые медали чемпионатов, кубки и пр. Кроме успехов в "Барсе" есть что продемонстрировать? Зачем вы так усердно подлизываетесь? От вашей похвальбы лучше он играть не станет. Даже жалко Лео стало, со всех сторон слушать этот елей, как будто он нарцисс самовлюбленный.
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DOCTOR PENALTY
1575371199
Сначала Линекер стал раздеваться в студии до трусов, а эти слова он сказал, видимо, уже совсем без трусов. *****
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